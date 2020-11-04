螞蟻暫緩上市｜首認購IPO即受挫　梁美芬失望：高點跌落最低處！

上交所叫停螞蟻集團（6688）（滬﹕688688）A股上市，港交所其後即暫緩螞蟻H股上市，令不少抽新股的股民發財夢成空，部千分以孖展認購的股民更可能無法收回利息。 除了人稱「肥老闆」的金融服務界議員張華峰，不少建制派立法會議員亦有認購螞蟻，一向投資有道的經民聯梁美芬透露有抽新股，今次更是首次認購IPO，她形容自己一向是保守投資者，今次認購只是希望「參與下，支持下」，可惜螞蟻臨門一腳撻Q，令人失望。

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容海恩：無孖展無損失

梁美芬表示，她只是用自己錢認購新股，不涉孖展，故沒有任何損失，但有不少朋友以孖展認購新股，因此她希望有措施援助這批股民，「令佢哋唔好咁大損失」。被問到認購金額多少，梁美芬笑言：「唔想講。」

投資物業了得的梁美芬說，她一向只是保守投資者，「買開保守嘢，大家都知道」﹛但因過去曾參觀過螞蟻集團，「幾鍾意」螞蟻的商業模式（model），故認購新股「參與下，支持下」。她坦言螞蟻暫緩上市令她感失望，形容股民如同由「最高點跌落最低處」，認為下次一旦再有大型新股上市，股民或因是次事件變得謹慎。

新民黨議員容海恩亦有認購螞蟻IPO，「申請（認購）得唔多，只係幾萬蚊擺落去」，她本身預計最多只會抽中一手，故如今對暫緩上市不會感到太過失望。她續說，因坊間對螞蟻上市討論熱烈，故自己也參與其中，又對今次上市暫緩感到詫異。容海恩表示，認購新股前曾請教朋友，朋友着她不要以孖展方式認購新股，故自己沒有損失。