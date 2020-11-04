螞蟻暫緩上市｜如何退款？孖展不用蝕息？退款6大須知一文看清

【螞蟻暫緩上市／馬雲螞蟻／H股／孖展利息／阿里巴巴】螞蟻集團﹙6688﹚抽新股認購人數高達逾155萬人，超額認購近390倍，平均每4個港人便有1人認購了螞蟻IPO，公開發售部份更凍資了1.3萬億元，風頭一時無兩。不過昨日（11月3日）傳出噩耗，螞蟻科技集團要暫緩上市，引來一眾網民哀號，除了關注如何退款，亦有關注孖展等問題。本文總結螞蟻集團退款安排6大重點須知，緊記按時檢查。

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螞蟻集團﹙6688﹚原定明日（11月5日）上市，一眾網民股民「坐定定」等「開獎」，但但昨晚（11月3日）上海證券交易所及港交易所先後宣布暫緩螞蟻集團上市，引起嘩然。

螞蟻集團至今日（11月4日）亦宣布了退款安排。究竟各類申請人何時退款？如何退款？有什麼細節位要留意？以下6大重點一一話你知！

螞蟻退款安排6大重點須知▼▼▼

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孖展不用蝕息？

雖然螞蟻宣布退款，但孖展認購散戶仍擔心要蝕息。不過原來孖展利息未必無法退回，要視乎各券商安排，例如富途證券就宣布免除認購手續費和所有銀行孖展利息，退還方式和時間會進一步通知，亦有內地券商會向客戶退回部份孖展利息。

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iBond已於10月23日早上9時開始認購，究竟「抽唔抽好」？一手要多少元？如何抽才穩陣？又有什麼注意事項？以下10問10答一一解答。

抽iBond Q&A▼▼▼

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