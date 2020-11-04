民主黨兩度響鐘打斷何君堯發言　建制失守流會　延任後第三次

立法會今天（4日）召開大會，民主派六度點算法定人數，與建制派上演議會攻防戰。下午一時半，言論惹火的何君堯在會議上就「提升國民意識的活動和措施」提出口頭質詢，民主黨許智峯在何君堯發言近一分半鐘後要求點算法定人數。 約十分鐘後，會議有足夠法定人數，何君堯重新讀出其口頭質詢，惟約一分鐘後，民主黨林卓廷要求點算法定人數，打斷何君堯發言，代主席李慧琼極罕有地運用酌情權，容許何君堯完成發言後方點算人數，被許智峯質疑做法違反《基本法》。何君堯完成發言後，李慧琼才允許許智峯點算法定人數，惟建制派「失守」，會議因沒有足夠法定人數流會，為延任後第三次。

何君堯在會議上發言一分半鐘後，許智峯（左三）要求點算法定人數。（高仲明攝）

梁君彥斥濫用程序 胡志偉聞言即再點人數

何君堯在會議上就「提升國民意識的活動和措施」提出口頭質詢，約發言一分半鐘後，許智峯要求點算法定人數。點算人數約13分鐘後，會議有足夠人數，何君堯要求重新計時和發言，李慧琼拒絕重新計時，不過容許何重新朗讀質詢內容。

李慧琼容許何君堯重讀的做法惹來民主派不滿，林卓廷擔心此成先例，日後有不少議員的發言或因此「重重覆覆」。（高仲明攝）

李慧琼容許何君堯重讀的做法惹來民主派不滿，林卓廷擔心此成先例，日後有不少議員的發言或因此「重重覆覆」。林卓廷其後再要求點算法定人數，李慧琼極罕有地運用酌情權，容許何君堯完成發言後方點算人數。民主派對李慧琼引用酌情權極不滿，許智峯指會議需有足夠法定人數，質疑李慧琼做法違反《基本法》75條和《議事規則》，林卓廷則強調自己點算法定人數是根據《議事規則》，「我係根據《議事規則》，等多啲人聽到何律師發言嘅風采，咁有咩問題呀？」

何君堯完成發言後，李慧琼才允許許智峯點算法定人數，惟建制派「失守」，當時只有34名議員在席，民主派僅林卓廷在席，會議因法定人數不足流會，成為延任後第三次。

會議在下午3時15分復會，立法會主席梁君彥表示尊重議會點算法定人數的權力，惟在何君堯發言短短兩、三分鐘內，有議員三次要求點人數，消耗會議時間30分鐘，認為是明顯濫用程序，拖延會議進度，影響會議完整性。民主黨主席胡志偉在梁君彥語畢後，即指法定人數不足，要求法定人數。