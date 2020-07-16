立法會本屆最後一次會議再流會　蔣麗芸：建制派幫手製造

立法會本屆會期最後一次會議今早（16日）續會，民主派議員最少7次點算法定人數，在下午約12時20分，因法定人數不足而流會，亦是繼昨日之後，立法會大會再一次流會。立法會及後決定於下午2時半復會。 民建聯蔣麗芸在會議廳外表示，民主派議員希望製造流會，故建制派就幫一幫手，他得知有數名建制派在大樓內，但亦沒有到會議廳，笑言流會後大家可有時間食午餐。

民建聯蔣麗芸在會議廳外表示，民主派議員希望製造流會，故建制派就幫一幫手，他得知有數名建制派在大樓內，但亦沒有到會議廳，笑言流會後大家可有時間食午餐。（資料圖片／歐嘉樂攝）

自由黨邵家輝今早曾藉提出規程問題表達對點人數不滿，向立法會主席梁君彥表示「如果我講粗口是否會被逐出會議廳」，梁回應說，今屆會議剩下不足10小時，還有10條法案尚待處理，當中有很多關乎經濟民生的議案，呼籲議員善用時間。

邵家輝說，「咁你當我用粗口鬧左佢哋（民主派議員）」，其後自行步出會議廳。

何君堯其後亦在點人數期間表達意見，認為點算法定人數已被嚴重濫用，主席應有權暫緩並婉拒有關行為。他舉例說，即使基本法列明市民有言論及結社自由，但亦都是受到限制，認為主席有權根據議事規則第44條作最後決定，「暫緩Quorum Bell」，又說相信有關決定會被司法覆核的風險很低。

梁君彥回應指，議員若有意見，可在下屆會期向議事規則委員會提出要求，然後再作研究及處理。