保就業2.0｜民建聯再領754萬補貼　工聯會領900萬　未見泛民申請

因應新冠肺炎疫情持續，政府早前推出「保就業」計劃第二期，共收到逾18萬份申請，包括逾15萬名僱主。政府今（4日）公布第三批僱主名單，涉及超過2.1萬名僱主，發放工資補貼額約121億元，承諾受薪僱員人數超過50萬人。

部份政黨繼首輪計劃後，有申請第二輪「保就業」計劃。建制派第一大黨民建聯繼續成為「大戶」，獲批754萬元工資補貼金額，與首輪金額一樣，承諾受薪僱員人數共305人。未有申請首輪「保就業」計劃的工聯會今次則有申請第二輪計劃，並獲批逾900萬元工資補貼金額，為眾政黨之冠，承諾受薪僱員人數共401人。

民主派方面，曾申請首輪計劃的民主黨及公民黨，今次卻榜上無名。