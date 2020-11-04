保就業2.0｜民建聯再領754萬補貼　工聯會領900萬　未見泛民申請

政情
撰文：
最後更新日期：

因應新冠肺炎疫情持續，政府早前推出「保就業」計劃第二期，共收到逾18萬份申請，包括逾15萬名僱主。政府今（4日）公布第三批僱主名單，涉及超過2.1萬名僱主，發放工資補貼額約121億元，承諾受薪僱員人數超過50萬人。

部份政黨繼首輪計劃後，有申請第二輪「保就業」計劃。建制派第一大黨民建聯繼續成為「大戶」，獲批754萬元工資補貼金額，與首輪金額一樣，承諾受薪僱員人數共305人。未有申請首輪「保就業」計劃的工聯會今次則有申請第二輪計劃，並獲批逾900萬元工資補貼金額，為眾政黨之冠，承諾受薪僱員人數共401人。

民主派方面，曾申請首輪計劃的民主黨及公民黨，今次卻榜上無名。

新民黨都有申請第二輪「保就業」計劃，獲批754萬元工資補貼金額，較首輪多約3萬元。

另外，新民黨、公民力量等都有申請第二輪「保就業」計劃，新民黨獲批117萬元工資補貼金額，較首輪多約3萬元，公民力量則獲發37萬元，涉及17名受薪僱員。

新界社團聯會亦獲批70萬元工資補貼金額，較首輪少約30萬元，涉及17名受薪僱員。「香港教育專業人員協會」，即教協，則獲發519萬港元，涉及233名受薪僱員，與首輪一樣。

保就業第二期｜新一批名單涉逾2.1萬僱主　大家樂領2.34億排首位
不推第三期保就業、預算案考慮減派糖　陳茂波：全民派錢需審慎
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。