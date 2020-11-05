大灣區｜經民聯倡借鑑歐盟　設大灣區金融單一通行證促進一體化

國家主席習近平在上月深圳特區40周年大會上提到，要抓住大灣區建設重大歷史機遇，推動三地經濟運行的規則及經濟銜接，提升市場一體化水平。經民聯今日（5日）召開記者會，就建立大灣區金融「單一通行證」制度提出十大建議，包括加強兩地金融互聯互通的廣度及深度，增加互聯互通的產品，以滿足投資者的業務需求。 經民聯金融服務界議員張華峰表示，業界過往一直對打進大灣區無從入手，因門檻過高及手續繁複，相信有關建議有助香港業界開拓大灣區業務，及加快推進大灣區金融一體化。經民聯將約見財經事務及庫務局許正宇，以及遞交建議報告予中央部委參考。

經民聯就建立大灣區金融「單一通行證」制度提出十大建議，包括加強兩地金融互聯互通的廣度及深度，增加互聯互通的產品以滿足投資者的業務需求。(翟睿敏攝)

倡設大灣區金融事務委員會

經民聯提出參考歐盟「單一通行證」制度，區內成員取得金融機構認可後，可在歐盟全境自己營業。經民聯提出十項建議，當中包括設立由三地政府組成的大灣區金融事務委員會及「單一通行證」管理機構，並制定章程，以避免跨境業務重新申請各類牌照的複雜流程，及提高監管透明度。

另外，為應對三地有不同的貨幣制度及內地的外匯管制，經民聯認為需要建立「大灣區國際商業銀行」，以設立獨特的資金池，提供自由兌換空間；港府應爭取中史支持擔當主導角色，為銀行提供金融資源和專才。此外香港可利用與國際接軌的法律制度及普通法法制，設立大灣區跨境金融事務法庭及仲裁中心。

經民聯立法會議員林健鋒指，香港可利用大灣區機遇，加強國際金融中心的地位，並在「一國兩制」下發揮更大效用；相信大灣區除了帶動金融業，對其他行業的發展亦有一定幫助。張華峰指，建議受業界歡迎，會盡力爭取港府及中央的支持。

螞蟻煞停上市 林健鋒：凸顯國內監管機構嚴謹

被問到螞蟻集團暫緩上市，林健鋒稱感到突然，但就認為事件凸顯國內監管機構嚴謹，希望集團或內地證監能盡快釐清原因。林健鋒坦言有些失望，認為經過之前長時間的審核，應能及早發現問題，不應在上市前才叫停。