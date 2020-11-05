財經加零一｜袁彌昌：若拜登當選　整頓內政後或對華有新一輪攻勢

美國總統大選至今未有最終結果，不過自香港時間昨日（11月4日）下午起，民主黨候選人拜登受益於郵遞選票，現時稍為佔先。國際關係學者袁彌昌接受《香港01》節目《財經加零一》時表示，若拜登當選，預計他需要約兩年整頓美國內政，包括國內的經濟問題，袁彌昌研判，當整頓期過去後，或會對中國及香港採取新一輪外交攻勢。

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袁彌昌稱，雖然現在總統大選仍未塵埃落定，但他認為北京對香港的口風都有所放鬆。他提及特朗普在任時，中美關係緊張，令中方以「敵我矛盾」看待中美關係，認為香港是美國在外交上的一隻棋子，逼使北京以一個比較強硬的手段處理香港問題。他認為，拜登上場後，中方有條件放鬆有關對港措施，強調最重要是大家都重視香港作為緩衝區的角色。

對於有民主派認為特朗普勝出可以幫助香港爭取民主，袁彌昌認為是錯誤的說法，他稱若特朗普連任，只會繼續破壞與外界的關係，令美國國力下降，他強調若美整體國力下降，並不會抗衡到中國。袁彌昌又指，若拜登上場，或需要一、兩年時間整頓內政，重振美國的實力，「你很難估算兩年後，當（美國）整個體系重建後，對中國的態度和力度如何，這個可能都更強都不一定。」

袁彌昌提到黎智英助手Mark Simon風波，他指Mark Simon涉製造有關拜登兒子的醜聞，令外界以為干預美國選舉的力量原來是來自香港，日後若有美國政界中人再打「香港牌」，是次醜聞事件或會引起美國政界的戒心。