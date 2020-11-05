林鄭今晤衞健委、發改委　盼逐步有序恢復中港跨境人流

行政長官林鄭月娥今日（5日）繼續在北京與中央部委領導討論中央支持香港經濟的措施，先後與中國證監會、衞健委和發改委領導會面。 林鄭月娥與衞健委主任馬曉偉會面時，感謝衞健委支持香港對抗新冠肺炎疫情，特別是在香港疫情嚴峻時，衞健委在極短時間內組織支援隊赴港協助特區完成前所未有的大規模普及社區檢測計劃，亦支援香港興建臨時醫院和社區治療設施，充分體現中央對香港的關愛，又表示香港疫情整體而言趨向穩定，希望能盡快逐步有序恢復內地與香港的跨境人流。

行政長官林鄭月娥（後排左三）今日（十一月五日）在北京與國家衞生健康委員會主任馬曉偉（前排右二）會面。運輸及房屋局局長陳帆（後排左一）、食物及衞生局局長陳肇始教授（後排左四）、政制及內地事務局局長曾國衞（後排左五）、財經事務及庫務局局長許正宇（後排左二）和行政長官辦公室主任陳國基（後排左六）亦有出席會議。（政府新聞處）

運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始教授、創新及科技局局長薛永恒、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇和行政長官辦公室主任陳國基亦有出席會面。

林鄭月娥早上與中國證監會主席易會滿會面，林鄭指香港作為國際金融中心，享有市場化和法治化優勢，會全力配合國家的金融發展策略，又指內地與香港的金融監管機構近年不斷加強協作，促成兩地資本市場互聯互通，亦鞏固及提升了香港國際金融中心的地位。她期望中國證監會繼續支持香港金融業的發展，包括在香港推出更多金融產品及擴大各項互聯互通計劃的涵蓋範圍。林鄭續指，中央今年五月發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》，為大灣區金融發展提出多項具體措施，香港會充分把握中央的支持，發揮引領帶動作用，提升大灣區內資金融通效率和便利度。

林鄭月娥下午與衞健委主任馬曉偉會面，她代表特區政府感謝衞健委支持香港對抗新冠肺炎疫情，特別是在香港疫情嚴峻時，衞健委在極短時間內組織支援隊赴港協助特區完成前所未有的大規模普及社區檢測計劃，亦支援香港興建臨時醫院和社區治療設施，充分體現中央對香港的關愛。

她又向馬曉偉介紹香港的抗疫工作，包括已提升檢測和追蹤接觸者的能力，以及相對充裕的檢疫和治療設施，指雖然預期未來一段時間仍會有零星本地個案，但香港疫情整體而言趨向穩定，希望能盡快逐步有序恢復內地與香港的跨境人流，以滿足兩地居民及經濟活動的需要。

林鄭月娥晚上與發改委主任何立峰會面，她感謝發改委對香港參與「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的支持，協調和統籌各相關部委公布有利於大灣區發展的意見和方案。她指綜觀全球經濟受新冠疫情嚴重打擊，面對前所未有的挑戰；反觀國家因嚴格控制疫情，經濟已迅速反彈，認為香港要恢復經濟增長，必須更好融入國家發展大局，抓緊粵港澳大灣區帶來的機遇。

她表示，留意到中國日前公布的第十四個五年規劃和二○三五年遠景目標的建議，表明支持香港、澳門更好融入國家發展大局，高質量建設粵港澳大灣區，對此感到鼓舞，她說特區政府希望中央能進一步支持鞏固香港作為國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐的地位，建設國際科技創新中心和便利生產要素在大灣區自由流通的措施。



林鄭月娥明日（6日）繼續在北京最後一日的行程，晚上將轉到廣州。

行政長官林鄭月娥（左）今日（十一月五日）在北京與國家衞生健康委員會主任馬曉偉（右）會面。