韓正接見林鄭：中央堅定支持特首　全力支持香港融入國家大局

撰文：翟睿敏
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行政長官林鄭月娥連日來，率領多名局長在北京與中央部委領導討論中央支持香港經濟的措施。林鄭月娥今早（6日）在釣魚臺國賓館獲國務院副總理韓正接見。韓正表示，林鄭在今年以來帶領的政府克服各種困難、迎難以上，在疫情防控、紓解民困、恢復經濟、落實《港區國安法》、及穩定社會大局方面作出顯著成效。韓正強調，中央對此予以充分肯定，並會堅定支持林鄭、堅定支持港府依法施政。
韓正又稱，自己一回北京聽到的都是好消息，得悉林鄭是次上京與各部門溝通，獲得各部委的大力支持，並在很多方面給予很好的意見及工作方案，充分體現中央私要求及精，凡是有利於保持香港長期繁榮穩定、增進民生福祉、有利促進香港玟好融入國家及大灣區發展大局，中央及各部門都會全力支持。
根據媒體報道，港澳辦主任夏寶龍、副主任黃柳權、中聯辦主任駱惠寧、副主任仇鴻、張曉明及國務院常務副秘書長丁學東，均有出席是次會面。
韓正又提到，期望香港可在十四五規劃中，更好地把握國家發展大局，過程中充分發揮香港自身優勢，找到更好的定位，將香港發展得更好。
林鄭月娥則表示，今次帶同5名局長訪京，正是展示了香港要融入國家發展大局的範圍非常廣泛。她又指，本港於十三五規劃期間，不單按規劃發展成國際金融中心、國際航運及貿易中心，同時認為科技創新亦非常重要，深深感受到中央對本港的支持。
▼林鄭月娥訪京會見各中央部委▼