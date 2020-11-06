韓正接見林鄭：中央堅定支持特首　全力支持香港融入國家大局

行政長官林鄭月娥連日來，率領多名局長在北京與中央部委領導討論中央支持香港經濟的措施。林鄭月娥今早（6日）在釣魚臺國賓館獲國務院副總理韓正接見。韓正表示，林鄭在今年以來帶領的政府克服各種困難、迎難以上，在疫情防控、紓解民困、恢復經濟、落實《港區國安法》、及穩定社會大局方面作出顯著成效。韓正強調，中央對此予以充分肯定，並會堅定支持林鄭、堅定支持港府依法施政。

韓正又稱，自己一回北京聽到的都是好消息，得悉林鄭是次上京與各部門溝通，獲得各部委的大力支持，並在很多方面給予很好的意見及工作方案，充分體現中央私要求及精，凡是有利於保持香港長期繁榮穩定、增進民生福祉、有利促進香港玟好融入國家及大灣區發展大局，中央及各部門都會全力支持。

根據媒體報道，港澳辦主任夏寶龍、副主任黃柳權、中聯辦主任駱惠寧、副主任仇鴻、張曉明及國務院常務副秘書長丁學東，均有出席是次會面。