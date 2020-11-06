美國大選｜楊立門：兩黨對壓制中國有共識　料對華圍堵態度不會變

美國大選仍在點票階段，拜登（Joe Biden）的選舉人票目前正在領先，總統特朗普（Donald Trump）今日（6日）發表講話時批評，大型科技企業和傳媒干預選舉，並指自己的目標是捍衛選舉的誠信，不會容許自己的支持者被噤聲。 中華廠商聯合會行政總裁楊立門接受電台訪問時，預料白宮未能易主。他又認為，民主共和兩黨在壓制中國上有共識，故無論誰上場都不期望會減輕對中國的施壓。財經評論員羅家聰就稱，雖然拜登的政綱對中美關係少有著墨，但對華圍堵態度全球流行，相信難逆民意。

楊立門表示，兩黨雖在很多問題上有大分歧，但有共識壓制中國。（資料圖片 / 余俊亮攝）

香港社會關注白宮一旦易主，美國的對華政策會有所改變。對於特朗普任內不斷升級對中國施壓，而拜登則被指「親中」，楊立門接受港台節目《千禧年代》訪問時就表示，兩黨雖在很多問題上有大分歧，但有共識壓制中國，但他相信拜登會較特朗普尊重制度及國際貿易系統，期望拜登上場能與中國恢復對話。

羅家聰於同一節目上表示，特朗普過去對華壓制「得口講」，「（被制裁的）11個官員都唔驚佢」，指對方並非極為鷹派。

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楊立門又指，特朗普向中國貨品加徵關稅，實際上轉介至美國入口商及消費者，對美國經濟沒有好的影響，故相信再加稅的空間不會太大。他表示，香港商界已透過將市場分散等方法，習慣有關經濟成本，對減稅亦沒有期望。

美國股市昨日早盤大漲，羅家聰推斷是因為市場認為拜登的贏面變大，不明朗性減退；惟他認為特朗普已揚言會打司法戰，加上美國新一輪疫情等仍有很多不明朗性因素，預料升幅不會持續。