美國大選2020｜特朗普批評大選有舞弊　揚言訴諸最高法院

美國大選2020數個關鍵州點票仍在進行中,美國總統特朗普(Donald Trump)在香港時間11月6日早上發表講話,他在白宮說,各地都出現一些令人不安的舞弊行為,此外他也說,有關選舉的訴訟可能訴諸最高法院。

特朗普在白宮發表的講話中,充斥很多不是基於事實的事。例如他在沒有證據的情況下,說在美國時間3日舉行的大選有舞弊行為,很多選票延遲送達。他也說自己被腐敗的選舉系統欺騙了。

他說:「如你點算合法的票,我會輕易勝出,但計算不合法的票,他們就可從我們手上竊取選舉。("If you count the legal votes I easily win, if you count the illegal votes, they can try to steal the election from us.")

他口中的「不合法選票」指的是缺席選票(Absentee Ballot)。他這麼講顯然無道理,因為郵寄投票與親身投票的合法性是一致。

這也顯示他無意接受民主黨對手拜登通過大量郵寄選投票所可能取得的勝利。特朗普目前以214張選舉人票落後,拜登有253票。

▼特朗普11月5日在白宮講話,更多相關圖片,請點擊放大觀看:

選情正在落後的特朗普,已改打法律戰,他在數個關鍵州入稟法院,要求停止點票、重新驗票或宣稱選票有問題,包括威斯康星、密歇根州、賓夕法尼亞州、喬治亞與內華達。不過,特朗普陣營在密歇根與喬治亞提出訴訟,都被法官駁回。

特朗普發表這番講話,發生在點票結果顯示他在喬治亞州及賓夕法尼亞州的優勢正在減退之際。特朗普仍有可能取得足以將他送進白宮的270張選舉人票,但看來這已不是完全的坦途。拜登在內華達及亞利桑那州仍窄幅領先特朗普。

特朗普在記者會上亦談及投票及票站,他說點票中心不讓他的支持者觀看點票的操作,是經操縱的結果,此外他說這是「投票抑制」(polling suppression)。

他對那些在點票中落後的州份、尤其是賓夕法尼亞州進行攻擊,指它們都是腐敗的。

他在記者會上細數數州點票結果,例如提到稱輕鬆拿下佛羅里達州和俄亥俄州,但也坦言他在喬治亞州可能有點落後。

▼更多特朗普在記者會上發言的情形,請點擊放大觀看:

特朗普在白宮的講話僅數分鐘,之後他便離開,並未回答記者的問題。

特朗普上次發表公開談話是11月4日凌晨,他當時在白宮宣稱他已贏得大選,還說點票工作應該停止。

這位美國現任總統,同時也是下一屆總統候選人,但他使用白宮新聞室進行有關他參選的消息發布,這可能違反法例。