鄭若驊：推法律科技、投身大灣區建設　以融入國家發展大局為目標

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律政司長鄭若驊今日（7日）發表網誌，表示於本周初展開的香港法律周，部分會議因應疫情必須改為網上舉行，但反應仍十分踴躍，亦因不再受場地或地域所規限，接觸到更多身處香港以至世界各地的群眾，認為疫情突顯科技的重要性及優異之處。為配合全球趨勢，鄭若驊稱律政司會繼續善用科技，進一步提升工作效率。

鄭若驊又提到，律政司會致力在法律、促成交易及爭議解決服務方面推動法律科技，把握國家發展的機遇，積極參與國家「十四五」規劃，建設國際創新科技中心，打造「一帶一路」功能平台，投身大灣區建設，以融入國家發展的大局為目標。

鄭若驊表示，連同律政司位於前中區政府合署的辦公室，組成了香港法律樞紐。(資料圖片)

鄭若驊於網誌中表示，上周一同舉行的香港法律樞紐開幕禮，標誌著律政司在提升香港作為法律、促成交易及爭議解決服務的國際法律樞紐的一個里程碑，並鞏固了法治基礎。香港法律樞紐由前法國外方傳道會大樓、前中區政府合署西座及交易廣場二期部分地方組成，提供予知名的法律相關組織使用。

鄭若驊介紹指，各地組織在前法國外方傳道會大樓設立辦公室，可方便就國際法律進行交流；交易廣場二期連接市中心及機場，為國際爭議解決機構提供優越地點；而前中區政府合署西座則集合了本地及區域骨幹法律相關組織，連同律政司位於前中區政府合署的辦公室，上述地域組成了香港市中心的一個國際法律樞紐。

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