勞福局推遲取消強積金對沖　延至下屆立法會提交法例草案

政府決定押後原定於本年底向立法會提交的取消強積金對沖法例草案。勞工處今日（7日）回覆查詢，表示鑑於現屆立法會會期將於明年7月完結，為進一步完善法例草案，並讓立法會有足夠時間審議，政府計劃向下一屆立法會提交法例草案，處方正全力進行相關工作，以盡早完成草擬賦權法例。

政府於2018年的《施政報告》中敲定取消強積金對沖方案。（資料圖片）

政府於2018年的《施政報告》中敲定取消強積金對沖方案，由政府承擔293億元的補貼。勞福局局長羅致光去年年底表示，當局正進行法例草擬工作，預計2020年底會將法案提交立法會審議。

勞工處今日回覆《香港01》查詢，證實會延至下一屆立法會提交法例草案。勞工處表示，政府正全力推展取消強積金對沖安排的籌備工作，並已開展草擬賦權法例，以落實取消對沖安排，當中須對多條現有法例，包括《僱傭條例》、《強制性公積金計劃條例》、《職業退休計劃條例》等作出修訂，以及訂定新的法例以實施相關的配套措施。

處方又表示，由於取消對沖安排涉及不同的政策範疇及複雜的事宜，政府現正檢視取消方案的設計，研究是否有空間讓方案在落實和執行上較為簡化，以及讓公眾更容易理解。