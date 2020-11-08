宣道小學教師釘牌｜葉建源批教育局濫權　無予涉事教師當面解釋

九龍塘宣道小學一名小學教師，早前被教育局指控其教材有計劃地散播「港獨」信息，屬嚴重專業失德，取消其註冊教師資格。教育界立法會議員葉建源今日（8日）於港台節目《給香港的信》表示，該名教師是無辜的，教育局既沒有給予教師當面解釋的機會，也不公開交代決策過程，質疑教育局濫權。

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倘上訴不成功 或提司法覆核

葉建源認為涉事的教師完全是無辜的。據其了解，學校於去年3月一節生命教育課的課堂中，談及言論自由，期間引用港台節目《鏗鏘集》一集內容，提到港獨等敏感政治主張被禁，要求學生回答工作紙的問題。半年後，親中報章刊出該份工作紙，並大肆攻擊該名教師，教育局收到自稱「家長」人士的投訴後，要求展開調查。學校調查後認為涉事教師不算宣揚港獨，但教育局推翻調查結果並宣判「極刑」。教協認為相關決定荒謬、黑箱作業。

葉建源指，該名教師只是負責制訂課程計劃，沒有直接參與相關課堂，課程計劃從來只是參考，教育局連課堂運作都搞不清楚，令人質疑教育局的調查水平是否專業。教育局又指教師「高估」學生的理解能力，但事實上該學校學生水平甚佳，生命教育課之中包含英國脫歐、北韓、伊斯蘭國等國際時事，學生有時甚至可自行建議部分課程內容。他指，所謂「課程是否適合學生」不應只從表面看，而是教師因應學生能力和興趣而作的專業判斷。

九龍塘宣道小學着學生做的工作紙有「港獨」及言論自由內容。（網上圖片）

此外，葉建源提到去年9月教育局曾突擊派員到學校調查，揀選約談一批學生，這些學生一致認為課堂的主題是言論自由，而且都不支持港獨，質問教育局憑何判斷教師「散播港獨」；相關節目具有正反兩面的內容，課堂亦容許學生自由表達意見，為何教育局對此視而不見。他又指，教育局無故拒絕涉事教師面對面就指控作解釋，只讓其書面回應，隨後就決定處以「極刑」，屬濫權行為，反問公義何在。上月立法會會議中，他要求教育局提供參與是次紀律行動的成員名單和工作流程等，教育局卻沒有提供。

葉建源引述民意調查指，逾六成受訪者認為取消該教師註冊是政治決定。他指，整個懲處的調查、執行等程序皆由教育局主導，難免令人覺得有黑箱作業之嫌，認為長遠應成立獨立的法定機構，處理對教師的投訴。葉建源指，教協會為相關教師提供協助，並向上訴委員團（教育事宜）提出上訴。如不成功，會提出司法覆核。