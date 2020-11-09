美國大選｜馬時亨料涉港政策有轉彎空間　陳家強：短期難撤銷制裁

民主黨總統候選人拜登取得逾270張選舉人票，並已發表勝利宣言，外界關注拜登上台後，中美關係會否緩和，針對香港的多條法案又會否「暫緩」或束之高閣。 財經事務及庫務局前局長馬時亨接受《香港01》訪問時表示，相信拜登上台後，一些涉港政策能有轉彎空間。另一名財庫局前局長、科技大學工商管理學院兼任教授陳家強則認為，拜登上任後首數個月需專注處理國內防疫抗疫、恢復經濟等工作，估計對華制裁措施於一年內難以撤銷。

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馬時亨引述外交人士指 習近平與拜登有私交

馬時亨接受《香港01》查詢時，引述一名具份量的外交人士指，拜登與國家主席習近平有私交，2012年習以國家副主席身份訪美，兩人共處一星期，加深了雙方認識，相信今次拜登入主白宮，雙方可加強溝通。至於中美貿易戰會否有所緩和，馬時亨認為拜登至少「無咁多口水」，指特朗普不時發表言論，相信拜登會比較「守規矩」。

特朗普政府過去幾年對港有不少動作，包括本港出口至美國的產品不得使用「香港製造」標籤，馬時亨形容美方做法是「夾硬嚟」，特區政府亦已向世貿投訴，他相信拜登上台後，一些涉港政策如「香港製造」問題，有轉彎空間。

陳家強：拜登按規矩出牌 惟制裁措施一年內難撤銷

同樣曾任財經事務及庫務局局長的陳家強認為，即使拜登上場，美國對華政策的主調已定，相信不會有太大改變。陳家強估計，拜登上任後首數個月專注處理國內防疫抗疫、恢復經濟等工作。至於特朗普任內已展開的對華制裁行動，包括加徵關稅、打擊華為等措施，陳家強料一年內難以撤銷，又認為民主、共和兩黨對參議院的控制權未見分曉，若最後由共和黨掌控參議院，拜登仍要用不少時間和對方「講數」。

陳家強分析，拜登對華招數與特朗普不同，長遠而言或由關稅戰轉向科技戰，又指特朗普缺乏戰略思維，在其任期末段，白宮被右派的對華政策主導，採用冷戰思維對待中國，相信民主黨不會這樣做。陳形容，拜登對中國而言是按規矩出牌的對手，認為他視中國為戰略競爭對手，會恢復「多邊主義」路線，與盟友聯合對抗北京。