取消強積金對沖推遲下屆立法會提交　鍾國斌料現屆政府未能完成

勞工及福利局原計劃在本年底兌現特首林鄭月娥2018年《施政報告》的承諾，向立法會提交取消強積金對冲的修例草案，但勞工處早前以取消對冲問題複雜、需時簡化及完善法例草案為由，要推遲至下屆立法會才提交。 勞顧會僱員代表、工聯會鄧家彪接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，勞資雙方在2018年曾就取消強積金對沖安排達成共識，質疑為何政府在兩年後仍在檢視方案設計，促政府向市民交代清楚；自由黨黨魁、立法會議員鍾國斌表示，預料現屆政府難以完成取消強積金對沖，因明年10月才提交立法會，實際上只有半年時間審議。

鄧家彪稱，勞資雙方在2018年曾就取消強積金對沖安排達成共識，質疑為何政府在兩年後仍在檢視方案設計，促政府向市民交代清楚。（資料圖片/張浩維攝）

鄧家彪稱，若政府將條例草案交至立法會，來不及審議的話責任是在議會，但現在政府兩年後仍在檢視方案，「份功課都未交過出嚟然後就話自己做唔好」。他稱勞顧會過往有共識的事項，立法會功能組別的商界議員都會尊重，故不擔心票數問題，但擔心若拖至下屆政府又會再有新情況出現。

他又指，現時本港經濟差，首季遣散費對沖達8億元，較過往每季5億至6億多，預料第二、三季的對沖情況更嚴重。

鍾國斌指，政府推出的「保就業」計劃在11月完結，會有更多行業的公司面對結業或裁員，相信對沖金額會比首季更多。（資料圖片/余俊亮攝）

鍾國斌則指，政府放棄商界提出的億基金池方案，卻選擇相對複雜而且要補貼290億的方案，按照現時市況，290億「埋唔到尾」，預料最終需要補貼至少500億才可推行方案。他又指，政府推出的「保就業」計劃在11月會完結，會有更多行業的公司面對結業或裁員，相信對沖金額會比首季更多。