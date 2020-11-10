人大DQ・拆局｜北京「回馬槍」收網　檢算泛民總辭得失方程式

政界今周傳出極重磅消息。《香港01》昨日（11月9日）率先報道，北京將出重手「對付」民主派復會後的拉布抗爭行動，多名民主派議員料因而被DQ喪失議員資格，其中在今年原定九月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌，將是最「高危」的4人。民主派議員傍晚召開記者會，表明如人大落實DQ決定，將即時總辭。 人大常委會於今年8月決定立法會延任不少於一年，在任議員可原班留任，包括原先被選前DQ者，當時看來是「讓步」之舉，民主派經一輪爭拗後決定留任。倘DQ的決定屬實，北京此時可算祭出一招「回馬槍」，殺民主派一個措手不及。民主派此時再總辭反撲，被外界視為「避免自取其辱」之舉：與其在議會內被建制派逐個DQ，不如自行離開一了百了。

▼民主派公布決定記者會▼

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民主派4議員倘遭DQ 譴責議案否決權不保

立法會民主派初選中，有逾60萬人投票，其中多名抗爭派人士成功出線，聲勢矚目。不過其後立法會選舉延期，人大決定議會延任不少於一年，議員原班留任。民主派、抗爭派氣勢受挫之餘，矛盾順勢轉移到應否參與延任議會。民主黨及後發起民調決定去留，於正反皆不過半之下，通過「政治決定」留任。最終除陳志全、朱凱廸、陳淑莊三人離任外，共餘19人留任。

在這場爭端中，主流泛民面對第一個分岔路口：頂住內部壓力留任，還是放手一搏集體離開，最終泛民選擇前者。但留任的政治風險也相當明顯：由於抗爭派質疑延任議會的合法性，留任的民主派在議會內抗爭更加不能手軟，否則往後即使能參選也會遭到抗爭派猛烈狙擊；可是按現時政治環境，立法會由參選入閘，到議會內的一舉一動，都會受到北京嚴密「約束」，如同有一把刀架在頸上，抗爭太過激烈，隨時受到追究。

在衡量形勢後，當延任會期展開，民主派明顯選擇了「抗爭」路線，在立法會會議中出盡法寶拉布，包括多次發言、不斷要求點算法定人數，至今製造至少3次流會。在議會運作受嚴重拖延下，建制派多次開腔見記者批評做法，主席梁君彥也多次忍不住要求議員尊重議會法定職能並劃線表決，但民主派沒有聽從之意。

結果嚴重的拉布行為導致北京「回馬槍」，昨天（9日）中午突然傳出北京以違反《基本法》104條為由，取消公民黨楊岳橋等至少四人泛民的議員資格。消息一出，民主派內部各人已急商對策，最終作出倘人大DQ即總辭決定。由於現時民主派連同熱血公民鄭松泰、醫學界陳沛然合同有21人，在62名在任議員中，剛好佔多於三分之一，剛好能抵禦譴責動議（假設主席梁君彥按慣例不投票、被譴責的議員避席）。目前有關民主黨議員許智峯的譴責動議，已排在大會議程上。如民主派有任何議員被人大DQ，日後將無法再阻止建制派利用譴責動議DQ民主派。

人大DQ消息一出，19民主派人士揚言總辭，其他民主派紛紛評論事件：

黃碧雲：已盡力守到最後

民主派此時再談總辭，引起政圈討論。有人舊事重提，指北京於8月決定延任議會「刀下留人」，容許「DQ4」繼續留任，其實是一個戰術「陷阱」，先在民主派內製造混亂，留任與否爭吵一番，到泛民留任並繼續拉布後才真正出手。這在政治上可以擺出一種姿態：「我已經給你機會改過自新，但你仍然執迷不悟，繼續拉布，DQ是你自找的。」

事實上，自北京出手DQ的消息於今日傳出後，已有多名主流民主派以外的人士對泛民冷嘲熱諷。例如人民力量創黨主席劉嘉鴻諷刺道：「Sorry，當日唔係支持寸土必爭咩？唔係守住議會咩？DQ4個之嘛，仲有十幾個守喎，做咩唔守呀？」

民主黨立法會議員黃碧雲對以上說法回應指，民主派議員在同意延任的一刻，已決定會盡一切所能監察政府、抵擋不受歡迎的法案，不是為了個人名聲或是取悅什麼派別，所以不會有「踩到陷阱」的想法。她指，民主派已盡力守到最後，但認為如DQ的決定屬實，那就是北京「出爾反爾」在先，決定議會原班延任後沒過多久就改變主意，若民主派連議會抗爭都被清算的話，那只能共同進退。