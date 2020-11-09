獨家｜傳北京日內DQ泛民議員　消息：至少四人　涉違基本法104條

立法會延任復會僅約一個月，圍繞議事堂的鬥爭已風起雲湧。建制派高層圈子昨晚深夜突然傳出，北京將出重手「對付」民主派復會後的拉布抗爭行動，今日在北京召開的一連三日人大常委會會議，將加入議程針對有關問題，預料多名民主派議員會因而被DQ，喪失議員資格。 有消息指，已知的至少有四名泛民議員跌入「DQ高危區」，包括在今年原定九月立法會選舉中被褫奪資格的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。 這是繼2016年後，人大常委會第二次出手DQ香港民主派立法會議員。

公民黨郭家麒、郭榮鏗和楊岳橋三名現任議員被選舉主任DQ。（資料圖片/余俊亮攝）

根據「港區國安法」第22條第3款的「顛覆國家政權罪」，當中列明嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關依法履行職能，違法者最高可判處五年以上十年下有期徒刑；較輕者則可判處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。

按照《基本法》第104條，包括立法會議員在內的主要官員及司法人員，就職時需宣誓效忠《基本法》及香港特別行政區，宣誓時需表明「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公」。

有資深建制派中人預料，這次人大常委會有可能循以上兩個方向，「處理」民主派議員。

根據內地官方報道，十三屆全國人大常委會第二十三次會議由11月10日至11日在京舉行。按已公開的議程，並無有關香港的議程。但本地政圈傳出，人大常委會將加插議程，處理立法會運作受干擾問題，極可能造成多名民主派議員喪失議員資格。

今次北京出手可謂相當突然，幾乎毫無先兆，且在立法會延任復會後僅一個月內行，知情者也坦言覺得有點意外。

譚耀宗早前曾表示，四名早前被選舉主任裁定提名無效的議員，應自行離開議會，若仍然留任會產生矛盾。（資料圖片）

譚耀宗曾稱4名被DQ議員應自行離開議會

全國人大常委譚耀宗今早啟程往北京出席全國人大常委會會議前，主動在傳媒鏡頭前批評民主派議員近日以各種手段製造流會。他指，作為立法會議員，應按《基本法》104條宣誓效忠內容行事，效忠香港特別行政區，擁護《基本法》。他又提到，有民調顯示，有關做法不適合做立法會議員，認為應該要正視。

全國人大常委會早前通過現屆議員續任一年的決定，包括四名被裁定參選提名無效的現任議員，包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌。譚耀宗早前曾表示，四名早前被選舉主任裁定提名無效的議員，應自行離開議會，若仍然留任會產生矛盾。