獨家│人大DQ泛民草案曝光　定「愛國者標準」　京官下周來港解畫

人大常委會DQ泛民草案曝光。《香港01》今午（10日）率先報道 ，明日在北京召開的人大常委會會議將加插有關香港的議程，至少4名民主派議員將因而被褫奪議員資格，至傍晚記者再接獲消息，指相關草案不會具體提到4位被DQ議員的名字，但會定下一套憲制框架制度，包括「愛國者標準」，訂明進入管治體系的立法會議員必須遵從有關標準，必須遵守《基本法》條文及擁護特區政府。 消息人士解讀，預料後日人大常委會通過有關草案後，特區政府便須檢視立法會議員有否違反有關標準，由於4名曾在原定九月立法會選舉中被DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及專業議政梁繼昌已被選舉主任評為「無意忠誠履行憲制框架內的議員角色」，故港府會出手褫奪其議員資格。 至於區議員會否被波及驟生DQ風險，消息指暫時未有明確訊息。

民主派召開記者會，指若人大決定DQ民主派議員，將會義無反顧總辭，作為最大的抗議。（羅君豪攝）

19名非建制派議員今午公開表明，倘人大常委會「落刀」DQ民主派議員 ，他們將「義無反顧，集體總辭」。知情人士指，民主派有關舉動並沒有令北京退讓，「北京DQ得泛民議員，早預咗他們會以總辭回擊，甚至覺得可能更好，港府的經濟民生政策可通行無阻」。

該名知情人士又指，明日的草案「定得好嚴」，「基本上廢晒泛民武功」，令民主派無法再施行嚴重拉布手段，「以後（泛民）一癱瘓議會就DQ」。

據了解，人大常委會的草案中，會為香港定下一套憲制框架制度，包括立法會議員在內等進入管治架構的人士，必須符合「愛國者標準」，而標準之一是嚴格遵守《基本法》，忠誠擁護特區政府。

草案中只列準則，不會具體提及哪位立法會議員不符合標準。當人大常委會通過草案後，特區政府便須按草案列明的要求「審視」所有立法會議員及官員是否有違反草案內容。

公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒今年九月參選原定的立法會選舉時被DQ，選舉主任指他們請求美國政府制裁香港，干預中國和香港的內部事務，屬違反國家安全行為，「根本性損害中國對香港行使主權和香港的一國兩制的憲制框架」。選舉主任又認為，公民黨計劃在當選後聯同其他議員，無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款和財政預算案，意圖癱瘓政府運作來逼使政府接受政治要求，代表參選人「無意忠誠履行憲制框架內的議員角色」。

至於會計界梁繼昌，選舉主任指他期望藉今年3月到美國參與的「美港交流會」，了解美國對港的制裁機制，從而向港府施壓，回港後亦主持記者會，詳細討論美國制裁行動。選舉主任裁定，即使梁繼昌未必直接要求或倡議美國對香港實施制裁，「但其在促成美國制裁行動中擔負支持或輔助角色」，遠遠未能符合擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的要求。

消息指，基於選舉已曾裁定以上四人「無意忠誠履行憲制框架內的議員角色」、「遠遠未能符合擁護《基本法》及效忠香港特別行政區的要求」，被DQ的機會極高。

至於還有沒有其他民主派立法會議員甚至區議員「墮雷區」，消息指，暫時未收到明確訊息。

另外，據悉港澳辦副主任張曉明將出席下周一由特區政府主辦的國家安全內部講座，屆時張曉明除了談國家安全，還會就今次人大常委會DQ行動「解畫」。有關座談的出席者主要為港府官員，但張曉明的講話將是面向整個香港社會，進一步詳細講解有關理據。