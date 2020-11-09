人大DQ泛民即總辭　陳克勤批不理性　田北辰憂引發新一波撕裂

《香港01》今日率先（9日）報道，北京將出手褫奪泛民議員資格，以「對付」民主派復會後的拉布抗爭行動，據悉「上榜者」至少4人，包括在今年原定的9月立法會選舉中被DQ的公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌。民主派議員下午召開閉門會議後見記者宣布，若人大取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。 有建制派議員批評泛民的決定不理性。建制派「副班長」、民建聯陳克勤憂慮，泛民離開議會後會脫離理性議政平台，被激進路線綁住走、越走越遠。實政圓桌田北辰則表示，若政府不能就DQ提供合理理據，有機會引發新一波無法修補的撕裂。

實政圓桌田北辰表示，若政府不能就DQ提供合理理據，有機會引發新一波無法修補的撕裂。（資料圖片／歐嘉樂攝）

田北辰：理據不合理會「趕狗入窮巷」

田北辰認為，在未知誰人及以何理據被DQ的情況下，泛民就宣布會總辭的做法「唔係咁好」。他表示，應視乎中央褫奪議員資格的理據是否合理，若政府提出的理據在主流意見的角度而言並不合理，會予人趕盡殺絕之感，可能面對法律挑戰，更會「趕狗入窮巷」，引發新一波無法修補的政治爭執及撕裂。但他呼籲，若DQ只針對部分議員，並有合理理據，勸喻其他人不要總辭；強調議員是得到選民支持進入議會，責任在於監察政府，不能因政治原因而全部離開。

要褫奪議員資格，除了梁游DQ案中引用的《基本法》第104條，另有本年7月1日生效的《港區國安法》 第22條。田北辰解釋，由於《國安法》沒有追溯力，無法針對生效前的罪行，但若發生在7月1日後的行為，則2條法例均適用。他又稱，反對政府沒有問題，但泛民對任何議題都「盲反」，就違反了效忠《基本法》及港區的誓言。

香港特別行政區行政長官、主要官員、行政會議成員、立法會議員、各級法院法官和其他司法人員在就職時必須依法宣誓擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法，效忠中華人民共和國香港特別行政區。 《基本法》第104條

嚴重干擾、阻撓、破壞中華人民共和國中央政權機關或香港特別行政區政權機關依法履行職能，違法者最高可判處五年以上十年下有期徒刑；較輕者則可判處五年以下有期徒刑、拘役或者管制。 《港區國安法》第22條第3款

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陳克勤：中央出手無可厚非

民建聯立法會議員、建制派「副班長」陳克勤批評，泛民總辭並非理性做法，如留在議會可繼續有理性平台議政，離開卻會脫離平台，被激進路線綁住走、越走越遠。他又稱，「民主派如果認認真真議政、遵循《議事規則》，就算批評政府、搞傳召議案同譴責議案都冇問題」。

他又強調，即使最終中央真的出手褫奪議員資格，也是無可厚非。陳克勤表示，觀乎泛民這數個月來的行為，均違反了《基本法》第104條，情況等同2016年的梁游DQ案，中央有法理依據出手；又引述紫荊研究院早前的民調指，有6成市民反對在原定9月舉行的選舉中被DQ的議員留任。