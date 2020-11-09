劉兆佳：北京對總辭有備而來　鍾劍華料泛民明年選舉或被拒入閘

《香港01》今日（9日）率先報道，北京將出手褫奪至少四名泛民議員資格，以「對付」民主派復會後的拉布抗爭行動。民主派議員下午宣布，若人大取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央對民主派在立法會復會後的表現失望、死心，「不想再花時間觀察」；對於泛民以總辭作反應是意料之內，又認為在民主派離開立會後，可以預期未來一年立法會能「和政府充份合作」，全力推展社會、民生、經濟相關的政策。 理大應用社會科學系助理教授鍾劍華則認為，民主派現在總辭，可引起國際迴響，對美國制定對華策略有一定影響，惟議員總辭可能成為明年立法會選舉時被政府絕入閘的理由。

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全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央原本有意寬鬆處理「DQ4」 ，讓全體民主派議員過渡留任，並觀察他們是否有改弦易轍的決心，可是中央認為泛民仍在爭取激進勢力支持，在議會阻撓政府工作，故再度出手撤銷部分議員的資格。

他認為，中央認為民主派沒有坐上合作路線，對他們立法會復會後的表現失望，「可謂震怒、死心，不想再花時間觀察」；又指中央對DQ民主派存有高度迫切感，因有大量社會經濟民生議題急需在未來一年內解決。劉兆佳指，雖然建制派已準備透過修改議事規則應對泛民在議會的拉布戰，「但搞得嚟又要時間」。

至於民主派今日提出若DQ議員會義無反顧集體，劉兆佳指有關論調早已表達過，不是新鮮事，相信北京若有意取消民主派立法會議員資格，亦會對他們總辭有備而來，「預期未來一年立法會能和政府充份合作，應對香港水深火熱的社會狀況。」

至於未來一年議會廳內若無民主派議員，會否在來年立法會選舉造成民意反撲? 劉兆佳認為有關情況未必會發生，「如果無反對派阻撓，政府施政得當有效令民生經濟復甦，提振香港人信心，反而有利建制派選情。」

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鍾劍華：DQ四人無異於失去所有泛民

理大應用社會科學系助理教授、香港民意研究所副行政總裁鍾劍華回覆《香港01》指，認為現時的政治情況與9月作去留民調時已不盡相同。鍾劍華認為，如果政府DQ四名議員，令民主派失去三份一否決權，失去否決政府重要議案的能力，事實上已無異於失去所有泛民議員。他估計若再進行一次民調，支持民主派總辭的人數會更多。

他指美國新總統剛上場，一般而言不會太快表露外交政策取向，但若民主派現在總辭，可在國際引起迴響，對美國制定對華策略有一定影響，他認為若泛民議員總辭或成為明年立法會選舉時被政府拒絕入閘的理由。