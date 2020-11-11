人大DQ｜法理依據何在？　林鄭舉多條法例　稱DQ非行政機關說了算

全國人民代表大會常務委員會今日（11月11日）就香港立法會議員資格問題作決定，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預特區事務等行為人士一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。相關決定由香港特別行政區政府宣佈。政府其後隨即宣布，於原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格。 決定中有關「一經依法認定」一詞引來關注，到底有何客觀準則可言。特首林鄭月娥同日下午見記者期間，列舉多條法例，包括《基本法》第104條、國安法等，認為所有法例都是有根有據，聲稱DQ並非行政機關說了算。

有記者問到，今次決定是否「僭建」程序讓特首DQ議員，是否直接跳過法院，存在「行政獨大」的情況，另外，什麼才叫作「依法認定」。

林鄭回應指，是次全國人大常委會決定，沒有賦權行政長官，決定的第一段明確規定，做了一系列不擁護、不效忠《基本法》和特區的人，依法認定後就會失去資格，此決定適用於第七屆選舉中被裁定提名無效的人，並由特區政府宣布，因此不存在行政機關獨大。她指，全國人大常委會是全國最高權力機關的常設機構，憲法上有職能去解釋、督導憲法的實施。人大常委會8月11日決定，本屆立法會結束後繼續履行職責的問題，當時未觸及議員資格的狀況。因此她指，延任議會的權力來源是人大常委會，今次DQ是弄清楚上一次未處理的地方。

關於「依法」的問題，林鄭指香港是法治社會，政府會依法辦事，法律也有不同條文。林鄭列舉多條與立法會議員資格有關的法例，如《基本法》第104條有關宣誓的要求、宣誓後違反誓言的法律後果；有關選舉主任的法定權力，已分別在《立法會條例》、《選管會條例》中有所規定；根據《立法會條例》第73條(7)，如政府認為某人已喪失議員資格而該人以議員身份行事，律政司可作法律程序；《基本法》第79條也指明多個情況下，立法會主席可宣告某人喪失立法會議員的資格；《國安法》第35條指明，任何人經法院判決犯危害國家安全罪行，即會喪失參選立法會資格，已宣誓就任的也會喪失資格。所以林鄭表示，這就是「依法認定」的內容，不是行政機關說了算。

▼四名被刊憲取消資格議員見記者▼