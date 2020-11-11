民主派宣布總辭　涂謹申斥DQ決定：北京鍾意玩，你咪玩乜晒！

特區政府根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌4名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。民主派議員下午5時15分會面傳媒，宣布總辭，《香港01》將提供直播。 民主派宣布總辭，並手牽手高叫「香港加油」、「齊上齊落」等口號。民主派會議召集人胡志偉指，批評人大決定荒謬，代表中央徹底放棄《基本法》及「一國兩制」，更離譜是授權特首DQ，破壞三權分立。他批評林鄭月娥提請人大決定，令香港由今日開始，一國兩制正式宣布死亡，令「立法會變成人大」。 另外，自稱「中立」的醫學界議員陳沛然宣布留守議會，而熱血公民鄭松泰則指待民主派見記者後，會交代其最終決定。

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涂謹申表示，如果沒有一國兩制，所有選舉都沒有意思，問題在於中央及北京有何希望，舉例指，北京如果想將香港的外匯處備收歸，或者人大決定將維港填海，香港都沒有事可以阻止。

胡志偉補充指，現時面對全新局面，要思考每一工具未來有何作用，不能再用傳統的舊想法思考議會制度，認為是大的課題，應該探討。

林卓廷再指，在去留辯論時，希望由餘下二十多名議員的力量，盡量拖住惡法，但今次DQ的理由極其荒謬，但未來仍有譴責許智峯及毛孟靜的議案，而且今日的民意已非常清晰，加上北京完全摧毀遊戲規則，改寫香港政治秩序，大家都看到。

民主派：是否再參選非考慮點

被問到今次辭任，是否擔心影響未來參選資格，胡志偉指這不是關注點，未來會發生更多事，民主運動要轉向一個新的軌跡。他提到，對於政府一些撥款項目，民主派最多都是減慢進度，但政府今日決定踢走所有反對派以求「效率」，這是破壞香港的核心價值，今日人大決定已是「一國兩制」終結。

對於日後會否不能參選，胡志偉表示，民主運動由舊角度轉向新路徑，要慢慢研究在面對制約下如何處理這些問題，例如吸納前蘇聯加盟共和國的經驗，在面對共產政權逼迫下，如何維持民主運動。林卓廷表示，無論辭職的議員，抑或其他參政者，也要面對境外投票、DQ、無限刑事檢控，日後會否無資格參選，他們都不會考慮，因現在每一步也是頂著打壓，明年有沒有選舉也「無得講」。

涂謹申批莫須有：被DQ議員絕非港獨

民主黨涂謹申引述已故中共領導人鄧小平指，回歸後香港人應以中間為多數，左派要有，右派也有一點，可能現時的共產黨已徹底否定這一點。他指，回歸23年過後北京正式取消「一國兩制」，和幾位被DQ的議員相處幾年，絕對相信他們不是港獨、危害國安的人，批評人大以莫須有罪名迫害異見，總辭是為抗議中共迫害香港立法會議員。

其黨友許智峯指，是次決定違法違憲，將香港立法會變成人大附從。他指，自己在議會外，也是一個驕傲的香港人，只要一息尚存，都會抗爭到底，請香港人不要放棄。

林卓廷：感謝太太頂住無限壓力

民主黨林卓廷表示，過去4年擔任議員是畢生光榮，從來沒有一絲後悔參與政治，他與戰友、港人並肩作戰感到無限光榮，今日可能很多香港市民會感到氣餒傷心，但大家打過一場美好的仗，不認為今次是「打輸」，只要香港人堅持下去，無論在什麼位置、崗位，初心都不變，歷史告訴大家，只要堅持下去，極權終有完結的一天。他再次感謝於2016年立法會選舉中，投票給他的三萬九千多名選民，亦感謝太太不怕受住無限的壓力。他相信，大家所選的路、所作的事都是對的。

涂謹申批評DQ人大決定，稱想爆粗：「北京鍾意玩，你咪玩乜晒！」 （羅君豪攝）

鄺俊宇冀團結、和勇不分

民主黨鄺俊宇表示，以作為香港人擔任議員為榮，他形容今日是逆風日子，大家都知道早前有去留爭議，但他強調去或留大家都是朋友，希望能夠團結一致。

鄺俊宇稱，在香港從政有不少壓力，但一定會堅持，重申「香港人一定要企硬」。他希望由今日開始，大家能夠凝聚起來，和勇不分，「因為已經殺到埋身」。鄺俊宇表示，接下來日子是如何在逆境波反超前對手，強調日後是否議員身份，都會在不同平台發聲，即使聲音微弱，都想大家記住初心不變。

教育界葉建源表示，此刻心情百感交集，不知從何說起，在此他希望多謝辦事處同事和教協的兄弟、會員，強調他們非常重要。葉建源稱，這八年來一直爭取民主，捍衛香港制度，因為早在八、九年代承諾已經訂立，但無奈地直到今天，這些承諾都被破壞、走數。

葉建源批評，林鄭解釋不到為何8月與11月的決定相反，漠視制度，他指曾以為可以繼續捍衛制度，但此刻已崩潰要離開陣地。他強調離開不等於要放棄香港，一定會與市民努力。葉建源稱，離開議會後議會就會沒有監察、變成一言堂，但他們仍會繼續努力。

11月11日，民主派宣布總辭。（梁鵬威攝）

明天全體泛民在會議廳交辭職信

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉表示，今日人大常委會作出決定，取消四名立法會議員資格，他批評做法荒謬，代表中央放棄徹底《基本法》和一國兩制。胡志偉稱，根據人大決定，議員在議會上監察政府施政都有被DQ的風險，更離譜的是授權特首，特首只要認為議員、公職人員不答合愛國者標準就可行使權利。他批評做法破壞香港原來的三權分立，「一國兩制」亦正式宣布死亡。

胡志偉又指，這幾星期民主派的抗議觸動中央和特區的重要神經線，他們沒想到19名議員加2名盟友都有極大的反抗力量，所以要出手令立法會成為一言堂、人大，將香港的核心價值徹底破壞。胡志偉稱，他們會與被DQ的議員齊上齊落集體總辭，他稱民主派議員會堅持信念，強調爭取民主非一朝一夕，不會這樣會打敗，會尋找新路徑繼續向前。

胡志偉強調，大家在集體離開後都會各自崗位努力，亦呼籲香港市民要同心合力，齊上齊落，強調已沒有分裂的本錢。他稱，民主派已作出清晰決定，明天會全體同事在會議廳交上辭職信，代表議會工作到此為止。

▼4名民主派被DQ▼

民主派會議召集人、民主黨主席胡志偉日前表示，民主派經會議後一致決定，若全國人大常委會決定取消民主派議員資格，19名現任民主派議員將會義無反顧總辭，作最強烈抗議。