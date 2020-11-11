人大DQ｜四泛民即被DQ　郭榮鏗稱光榮　楊岳橋：無怨無悔

全國人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，指議員因宣揚或者支持港獨主張等五項情況下，經依法認定，即時喪失立法會議員的資格，相關決定，由香港特別行政區政府宣佈，政府隨即發新聞稿宣布，根據全國人大常委會作出有關決定，公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和會計界梁繼昌即時喪失立法會議員資格。4人在原定9月立法會選舉中被褫奪資格。 立法會主席梁君彥於下午1時宣布暫停會議，4人緩步走出會議廳見記者。郭榮鏗表示，能夠與港人一同捍衛民主核心價值，即使被政權褫奪議員資格，只有光榮、絕無後悔，他指自己在4月內會風波時，港澳辦及中聯辦高調譴責他時的時候，當時的想法已如是。公民黨黨魁楊岳橋表示，強調自己與其他同事一樣無怨無恨，未來繼續在自己的崗位為香港盡力，對未來的香港仍充滿盼望。

四人離開會議廳見記者。（梁鵬威攝）

郭家麒斥一國兩制盪然無存

郭榮鏗表示，在4月內會風波發生時，港澳辦及中聯辦高調譴責他，並威脅要DQ他，他指自己當時曾說過，能夠與港人一同捍衛民主核心價值，即使被政權褫奪資格，也只有光榮、絕無後悔，他感謝一直支持自己的香港人及法律界，在大是大非前團結和支持自己，並對如家人般的同事共事8年感到榮幸。

郭家麒表示，相信今日是他最後一日向傳媒及香港人說話，他指有人可能認為今天是黑暗的一日，不過他認為這是對爭取民主值得記住及思考的一日。他提到，《基本法》1990年頒布時承諾「一國兩制」及2004年普選，惟事實證明中央一次又一次拒向港人落實普選政制，形容「一國兩制」已盪然無存，港府需就決定向歷史及香港人交代。他續指，議會抗爭從不容易，議會亦從不公平，但他從未退縮，並無辜負選民期望，雖自己不能繼續走下去，但香港不會亦不應倒下，港人總有一日會見到期望的核心價值。

郭榮鏗感謝一直支持自己的香港人及法律界，在大是大非前團結和支持自己，並對如家人般的同事共事8年感到榮幸。（梁鵬威攝）

楊岳橋：對香港未來仍充滿盼望

梁繼昌指，今天是傷感、黑暗的日子，亦是對他而言也是光榮的日子。他指，自己過去8年為香港盡心盡力維護立法會的尊嚴，爭取民主、公義，如今將光榮及無奈地引退。梁繼昌續指，他與其餘3人都是專業人士，放棄自己的工作和時間，為香港爭取民主、法治，可惜到了此時此刻，《基本法》及「一國兩制」也所剩無幾。

梁繼昌表示，他在過去8年光榮地服務香港市民及業界，感謝傳媒、立法同事、家人、議辦同事等各方支持，指香港並未死亡，因香港人將會繼續前仆後繼，繼續在這場土地保護我們的核心價值、民主、法治等核心價值。他強調此刻只感到光榮，要與所有人說聲感謝。

楊岳橋表示，4人之中以其資歷最淺，在服務香港人的四年多，他感謝各界及感謝傳媒界的照顧，強調自己與其他同事一樣無怨無恨，未來繼續在自己的崗位為香港盡力，對未來的香港仍充滿盼望，因香港有很多具勇氣的港人、年輕人為香港盡心盡力，他相信未來日子絕不容易，亦不短暫，只能繼續保持永遠不滅信心，身為香港人只能繼續信任香港人的精神。他最後表示自己愛香港，亦為曾服務香港道謝。

梁繼昌見記者後舉手說再見。（梁鵬威攝）

DQ議案由林鄭提出 郭榮鏗不驚訝：見盡特首的卑劣

公民黨三子被取消議員資格後，該黨在議會內只剩下譚文豪一人，被記者問到公民黨日後的路線，郭榮鏗表示現階段不應講某政黨的前途，應觀乎香港整體的問題。對於人大決定指議案是應港區特首要求而提出，郭榮鏗稱毫不驚訝，斥由反修例開始，已見盡港府及特首的卑劣。

被問到被DQ的理據是否充分，4人齊聲大笑，楊岳橋稱公道自在人心。就立法會延任時人大准他們4人留任，現在卻褫奪他們的資格。郭榮鏗補充指，做法正反映香港是人治的社會，朝令夕改，完全不根據法律基礎。楊岳橋最後稱，未來的日子無人知道，即使他們4人無法再服務港人，相信仍然會有更優秀的人願意挺身而出。

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