人大DQ｜泛民離場　譴責鄭松泰定通過？　建制鴿派：無謂打落水狗

立法會經泛民總辭後，非建制派議員只餘下熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然。不過鄭松泰本身正面對由新民黨容海恩提出、倘通過會導致喪失議席的譴責動議，只因去年內會風波，未及開動有關調查委員會等程序。容海恩日前表示，料有關動議會按正常程序繼續處理。 鄭松泰會否難逃建制派「譴責」DQ命運？有建制派「鴿派」議員表示，在現時議會已完全受控的全新環境之下，建制派「無謂打落水狗」，有關譴責議案已變得沒有迫切性，與其花時間在這個政治性議題，倒不如在未來數月聚焦經濟民生。

去年12月，容海恩在立法會大會動議譴責鄭松泰涉於七一示威者闖入立法會期間參與行為。容海恩的動議措辭指，鄭松泰當日多次網上直播，告知公眾及示威者警察是否在場，協助示威者避開警察耳目及破壞大樓。該動議在大會通過後，原本應交付內務委員會召開調查委員會處理，但因為遲遲未能選出內會主席而拖延，後來即使由財會主席陳健波主持下，再由李慧琼當選，亦無法趕及在上個立法會會期內開始工作。

鴿派：非建制剩兩人阻力不大 集中精神做經濟民生

到了新一屆延任議會，有關程序可以繼續在內會處理，不過現時主導議會的建制派，對於是否應該譴責鄭松泰，意見紛紜，橫生變數。

建制派的「鷹派」人士認為，他們應趁現在的時機，「將所有搞事的人踢出議會」，認同應重啟有關譴責議案。

但據悉，建制派當中亦有很多「鴿派」人士，認為不應再糾纏下去。有人認為毋須趕盡殺絕，因為非建制派已經只餘下鄭松泰及醫學界陳沛然兩人，「已經不能再做出甚麼亂事來」。尤其是，建制派現時的主調，是主張聚焦經濟、民生，如果繼續「政治清算」的工作，則與主調不符，倒不如省下精神，集中做好經濟民生工作。