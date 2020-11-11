人大DQ｜鄭松泰、陳沛然決定留低　泰博：總辭已錯過最合適時機

全國人大常委會今日通過決定，港府宣布DQ 四名民主派立法會議員，其他民主派之後宣布總辭。自稱「中立派」的醫學界議員陳沛然在個人網誌發聲明，對DQ決定十分傷感和失望，但在新冠狀病毒病大流行下，他會繼續留在醫院和議會，堅守崗位，跟同業和市民一起抗疫。 人稱「泰博」的熱血公民鄭松泰則指，會留守立法會，指總辭不能達到目的，又指此一政治表態錯過了最合適的時機，認為民主派早應在2017年4名議員被DQ時就總辭。

鄭松泰稱總辭不能威脅政權

鄭松泰傍晚見記者時表示，在現時這個政治時勢，不認為總辭可以直接威脅政權，認為民主派已錯失總辭的最合適的時機，強調政治抉擇是「舉手不回」，承諾未來會繼續為同道中人和廣大市民服務。

對於泛民總辭，鄭松泰表示理解，並會嘗試明白他們的憤怒及想法。但他認為，總辭的目的在於喚起外界關注及其他國家的支持，而經過過去2年的政治動盪，相信國際對香港已有一定程度的關注，總辭只是表態卻非威脅。

臨時立法會泛民集體「落車」 有5人上任

早在1997年1月至1998年6月期間的「臨時立法會」，泛民就曾表示要杯葛，但最終仍有5名泛民議員加入。當時臨時立法會由特區第一屆政府推選委員會的全體委員，以全票制選出六十名議員，5名民主派議員，為當年民協的馮檢基、廖成利、莫應帆、羅祥國，以及因決定參加臨時立法會而在1996年退出民主黨的陳財喜。

在1990年頒布的《基本法》中，中方同意設「直通車」，讓立法局最後一屆議員在回歸後一併過渡，繼任第一屆立法會議員。而末代港督彭定康在1992年上任後，建議1995年在最後一屆立法局選舉中，大幅加入直選議席，又新增九個功能組別（即所謂「新九組」），提倡改革立法局選舉制度。中方因此取消「直通車」，並宣布以「臨時立會」填補根據《基本法》成立第一屆立法會之前出現的立法真空。民主派對此大為不滿並發起杯葛，拒絕報名參與臨立會，但最終5名泛民議員，馮檢基、廖成利、莫應帆、羅祥國和陳財喜加入臨立會。

5人「入局」無法阻止多項法例通過

雖然有5名泛民上任，但無法阻止泛民後來批評為「惡法」的一些法例通過，包括還原一度廢除的《公安條例》，又廢除勞工的「集體談判權」。此外，臨立會又修訂《社團條例》，恢復1992年已廢除的社團註冊制度，並可以「維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由」為理由拒絕註冊。