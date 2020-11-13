建制派批泛民攬炒基因作崇　廖長江糾正非總辭：仲有鄭松泰

全國人大常委會就立法會議員資格作出決定，政府隨即褫奪公民黨楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和會計界梁繼昌的議員資格，15名泛民宣布總辭。 建制派全體議員今天（13日）召開記者會，「班長」廖長江朗讀聲明，指「反對派」在外部勢力的扶持下，「進人建制反建制」，並得寸進尺、變本加厲，令社會嚴重分化，使過去20多年香港管治空有抱負，但寸步難行。 廖長江又指，大部分反對派議員以辭職回應人大決定，是反對派的綑綁攬炒基因作崇，以期望在國際層面上把玩政治，認為在關鍵一年，反對派更應該留守議會，作一個西方政治學所指的「忠誠反對派」，為他們的選民發聲以至整體社會出一分力，才不致辜負市民期望。廖長江又糾正記者，指反對派不是總辭，因還有熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然未辭職。

聲明提到，楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌過去逢中必反的言行，甚至勾結外國勢力脅迫國家及香港，揚言無差別地反對政府提交立法會審議的法案及財政撥款，認為他們喪失立法會議員資格是咎由自取。

稱建制派將實事求是地審議 會反映不同階層市民聲音

聲明強調，建制派將實事求是地審議好政府提交的每項法案、財務建議和政策措施，積極進言，反映不同階層市民的聲音，發揮好監察和協助政府改善施政的角色，力爭盡快遏止疫情，促進經濟復甦，同時推動政府變革，提高行政效能，促進產業多元等。廖長江表示，下周建制派將會聚頭商討未來對策。

葉劉指議員辭職未生效 應繼續上班

新民黨主席葉劉淑儀指，議員辭職仍未生效，當前仍是受薪，應繼續上班，批評他們做法不負責任。自由黨黨魁鍾國斌指，人大決定只針對四名議員，其他泛民議員不受影響，惟他們全數離開議會，指他們全部都是選舉產生，背後有市民支持，如今匆匆離開議會，辜負數十萬人選民的期望，未來不知他們如何向選民交代。

工聯會麥美娟批評，泛民總辭要脅、抹黑中央政府，無底線對抗中央政府，強調人大決定有法理基礎，泛民總辭只會令建設派同事更團結，更努力做好議會。

泛民未來能否參選 廖：選舉主任決定

民建聯主席李慧琼表示，人大決定只適用四個議員，批評泛民以總辭形式發洩回應人大決定，是不負責任，也是進一步對抗中央，並無積極意義，相信他們無辦法面對自己的選民。

總辭議員日後會否不能參選？廖長江糾正記者，指反對派不是總辭，因還有熱血公民鄭松泰和醫學界陳沛然未辭職，又指泛民日後能否入閘，需由選舉主任決定，若總辭行動演釋成反對人大決定，制衡人大常委會憲法層面作出的決定，泛民應想想如何解釋只能自圓其說。