人大DQ ｜新華社批西方政客妄議港事務　籲「己所不欲勿施於人」

政府11日按人大常委會決定，宣布於原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格，民主派其餘15名立法會議員隨即宣布總辭以示抗議。多個西方國家包括英國、美國、德國、加拿大及台灣等地的政府，先後就事件表態，批評事件破壞香港自治。 新華社今日（14日）晚上發文，批評西方政客妄議中國內政，對香港事務指手畫腳，呼籲其他國家己所不欲，勿施於人，強調人大決定「合憲、合法、合理」，並直言香港的高度自治權為中央賦予，一切管治架構都不能與中央政府對抗。

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新華社的文章指，西方政客須清楚明白香港是中國的特別行政區，為當今涉及香港的問題上最大的政治現實，因此香港的高度自治權不是本身固有的，而是中央政府授予的，一切政治、經濟、法律等方面的制度都不能挑戰這個憲制原則，不能改變「香港屬中國特別行政區」這個憲制地位，強調在港的管治架構都不能與中央政府對抗。

文章又反問，那些批評人大決定削弱「一國兩制」的西方政客，能否容忍國家從政者與別國結盟，並要求別國制裁本國政府，或是鼓勵議會中有人以推翻憲法、癱瘓議會運作為職志，又會否相信不效忠國家的人會好好服務選民，如果那些國家的政客對這些問題的回答是否定的，就不要對香港的事務妄加評論。