人大DQ｜港府譴責外國政府粗暴干預內政　重用詆毀國安法技倆

港府日前因應人大決定，宣布4名立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格，英國隨即就此事傳召中國駐英大使，並對是否制裁官員作仔細考慮；歐盟亦要求北京政府立即撤回有關取消香港議員資格的規則。 港府今日（14日）表示，近日多國的行政和機構組織對人大決定決定作出毫無根據的指責，對此表示堅決反對並予以強烈譴責。發言人批評，有關別有用心的指責出於政治動機，旨在破壞「一國兩制」下中央與港區的關係。其他國家或政府粗暴可恥地干預另一個國家或政府的內政，違反國際關係基本準則。

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發言人重申，《基本法》第104條明確要求指定公職人員，包括立法會議員，在就職時必須依法宣誓擁護《基本法》及效忠港區；相關香港法例下對個別人士參選選舉亦有同樣的法定要求和條件。

發言人又指出，公職人員宣誓效忠國家制度，擁護國家法例是國際通例，任何違反誓言的行為不能容忍的，例如美國國會議員必須效忠美國憲法，違反誓言可被刑事檢控；任何人在英國拒絕效忠英國女王將無法就任議員。沒有國家會對包括議員在內的公職人員違背誓言，或背叛國家的行徑會視而不見。

發言人批評，外國政客指責中央和港府果斷宣布，該4名被依法認定違反誓言的議員喪失資格，正正暴露他們持雙重標準，重用詆毀《港區國安法》時所使用的技倆。

政府強調，人大決定合憲、合法、必要，為特區政府宣布這些立法會議員喪失資格提供堅實的法律基礎，確保準確貫徹實施「一國兩制」，以及妥善維護香港特區的憲制秩序，完全不存在所謂破壞「一國兩制」和香港高度自治的問題。發言人斥責部分人士批評人大決定壓制人權、自由，削弱民主或立法會對行政機關的權力制衡，說法完全偏離事實；重申香港事務是中國內政，並再次敦促外國有關政府和人士恪守國際法和國際關係基本準則，停止以任何方式干涉香港事務。