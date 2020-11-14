唐英年：辭職議員倘再參選須表達真誠悔意　鄧竟成擺街站撐人大DQ

港府日前因應人大常委會決定，禠奪4名民主派議員資格，觸發15名泛民議員總辭。多個建制組織連日來擺設街站等，支持人大就立法會議員資格作出的決定。 雲集港區人大代表、政協的香港友好協進會，今日（14日）在灣仔地鐵站外擺設街站，收集市民簽名，港區人大代表霍震寰、陳曼琪、全國政協委員陳清霞等人現身撐場。 全國政協常委、友協會長唐英年表示，對泛民總辭感到失望，批評他們有負選民所託，認為議員「一年𢭃400幾萬人工」應為市民服務。

被問到總辭的民主派將來可否再參選，唐英年稱﹛現在犯錯不等於一生犯錯，隨著時間、環境及年齡的變遷，可以獲得更新的機會，但必須要透過言行舉止平反及表示真誠悔意、願意擁護《基本法》和效忠特區，最終仍要留待由選舉主任決定。

外界關注是次DQ風波會否波及至區議員，唐英年指區議會選舉3年後才舉行，不知道未來如何，強調選舉主任要持平及客觀地處理。

全國政協委員、警務處前處長鄧竟成到場簽名。（廖雁雄攝）

前「一哥」鄧竟成評鄧炳強：非常好

全國政協委員、警務處前處長鄧竟成亦有到場簽名。他批評，立法會已長時間不能有效運作，影響政府施政及民生，相信人大決定能令議會回復平靜及秩序；又強調政府就人大的決定已解釋清楚，是完全依法、合情、合理。對於泛民總辭，鄧竟成指是民主派的政治決定，市民會評估他們對議會的態度，以及總辭對香港帶來的影響。

鄧竟成又評價現任警務處處長鄧炳強做得非常好，能清晰向市民解說，他領導下的警隊能迅速、積極及有效處理違法行為。他否定警民關係變差的說法，稱違法人士與警察的關係必然不好。