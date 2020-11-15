人大DQ｜田北俊稱林鄭似「擺中央上枱」　民主派：難測度北京紅線

政府本月11日按人大常委會決定，宣布於原定今年9月立法會選舉中，被裁定提名無效的現任議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、梁繼昌4人，即時喪失立法會議員資格，民主派其餘15名立法會議員隨即宣布總辭以示抗議。 民主黨主席胡志偉今日（15日）出席港台節目《城市論壇》時表示，人大DQ的決定破壞《基本法》及立法會的設定，令立法會失去監察政府的功能，自由黨榮譽主席田北俊認為指部分泛民議員徹底「辣㷫」中央，因此取消4名議員的資格是合理，但林鄭月娥作為特首，在事件上並沒有想得通透，於是提請中央幫忙「解決」4名議員，形容做法是「擺中央上枱」。

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田北俊表示，議員到外國遊說外國政府制裁香港，做法難以令中央接受，今次決定反映４名泛民議員的行動徹底「辣㷫」中央，加上疫情下，美國總統特朗普連番針對中國，因此人大決定合理、合憲、合法，不過港府的做法讓人感覺是「擺中央上枱」，因為特首林鄭月娥自己「搞唔掂」，無法自行取消4名議員的職位，於是提請中央幫手「解決」。

胡志偉表示，人大作為最高權力機關，作出的決定永遠合法，惟決定破壞《基本法》及立法會的設定，失去監察政府的功能，民選立法會議員是現時政治制度的制衡，由行政長官林鄭月娥宣布決定，強行DQ4名泛民議員，違反基本法的憲制設計。中西區區議員梁晃維認為，只有選民可以決定誰人可以擔任立法會議員，惟現時由行政機關介入DQ議員，令人感覺法理制度只是掩飾，DQ議員是人治的決定，沒有法理依據，未來亦難以估計中央的紅線會如何改變。

學者：DQ進一步將泛民及建制推向兩極

前嶺南大學公共管治研究部主任李彭廣出席節目時表示，DQ會為香港的政治形勢帶來後遺症，進一步將泛民及建制推向兩極，未來十年的政治環境將會更難預測，泛民主派或會全面撤出議會。加上中央及特區政府都未能解決香港的核心問題，如公共資源的爭奪，民主派總辭後監察政府的力度一定減弱，即使建制派或會擔任反對角色，但亦非根本性上的反對，因此監察力度不可能與過去泛民在席時相比。

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胡志偉：留下來亦只能當政治花瓶

對於泛民總辭，胡志偉指留下來亦只能當政治花瓶，即使在議會上繼續監察政府的工作，仍有機會被DQ；田北俊則認為泛民總辭決定不智，令議會失去反對聲音，更有利建制派在議會上展示好表現。