人大DQ｜陳茂波：理順一國兩制在港問題　有利立法會回復聚焦議事

全國人大常委會上周三（11日）就立法會議員資格問題作出決定，港府之後禠奪4名民主派議員資格，觸發15名民主派議員總辭。 財政司司長陳茂波今日（15日）發表網誌，認為人大常委決定確立了公職人員必須效忠國家和香港特區的法律框架，亦有利於立法會回復聚焦議事，使港府集中精力提振經濟、改善民生。

財政司司長陳茂波指出，人大常委決定有利於立法會回復聚焦議事。（資料圖片）

陳茂波表示，這次全國人大常委會關於香港特區立法會議員資格的決定，為香港的制度發展確立了公職人員必須效忠國家和香港特區的法律框架，理順了近年「一國兩制」在香港運行與實踐中出現的問題。

陳稱，「一國兩制」是香港繁榮穩定發展的基石，必須堅守一國的底線和前提丶維護兩制在正確的軌道上運行，才能讓香港穩定持續發展。人大常委會的決定與國安法的立法精神可說是一脈相承，為香港的穩定及暢順發展提供了定錨與護航的作用。

陳又指，香港過去一年多面對了社會暴力事件及疫情的打擊，經濟及市民的生活均備受壓力。人大常委會的決定，有利於立法會回復聚焦議事，從而為特區政府集中精力提振經濟、改善民生，解決深層次問題營造了空間，創造了可能。