《基本法》高峰論壇明日舉行　張曉明出席　料談人大DQ決定

律政司明日（11月17日）將舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，主題為「追本溯源」，活動以網上直播形式舉行。據了解，港澳辦副主任張曉明將會出席發言，預料會談及有關上周人大常委會就立法會議員資格所作的決定。

律政司表示，今年適逢《基本法》頒布三十周年，為促進香港和內地的司法法律專業交流，分享《基本法》在香港回歸後落實執行的正面發展情況，並提高社會大眾正確理解「一國兩制」，認識《憲法》與《基本法》的關係，今年首次就頒布《基本法》舉辦法律高峰論壇。律政司指出，多位本地和內地的著名法律專業人士、《基本法》專家和學者將出席論壇，就「一國兩制」、《憲法》和《基本法》分享其見解和經驗。

活動將分為上、下午兩個環節，預料在上午8時45分開幕，期間會有主題演講、座談會等活動，談及特別行政區的憲制基礎、《基本法》的草擬過程及立法原意、《基本法》釋法實踐回顧、在「一國原則」下履行維護國家安全的責任等議題。

消息指，港澳辦副主任張曉明將會出席發言。據悉，另有一位「份量」與張曉明相約的前京官，也會出席是次論壇，有猜測指該人是前全國人大法律委員會主任委員、前港澳基本法委員會主任喬曉陽。