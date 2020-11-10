張曉明讚澳門迅速有效防控疫情　港澳處雙循環交匯點可大顯身手

撰文：翟睿敏
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博鰲亞洲論壇國際科技與創新論壇首屆大會今早（10日）在澳門舉行，港澳辦副主任張曉明致辭時，提到澳門發展正處在繼往開來、攻堅克難的關鍵時期，讚揚在行政長官賀一誠領導下的政府，砥礪奮進、務實有為，迅速有效防控疫情，多措並舉振興經濟及改善民生，並積極主動融入國家發展大局。
他又指，抗疫期間令澳門同胞越來越深切的認識到祖國是澳門最大的靠山，「一國兩制」是澳門保持長期繁榮穩定的最佳制度。張曉明引述早前副總理韓正見香港特首林鄭月娥時，提及的「三個凡是」，即凡是有利於保持香港長期繁榮穩定、增進香港同胞切身福祉、促進內地與香港融合發展的事情，中央都會全力支持，亦適用於澳門。
▼林鄭月娥訪京▼
張曉明亦提到，港澳正處於國內國際雙循環的交匯點，具有的獨特優勢完全可以大顯身手。
另外，國家主席習近平向大會發祝賀信，由全國政協副主席何厚鏵宣讀。信中表示，全球正面臨新冠肺炎疫情等各種挑戰，而科技是人類克服重大挑戰、促進和平發展的重要力量；中國願與各國一道，加強科技創新合作，促進更加包容及互惠共享的國際科技創新交流。
賀一誠及林鄭月娥亦有出席大會。林鄭致辭時表示，論壇在澳門舉行，彰顯在大灣區建設創科中心所承擔的使命，又稱香港將攜手合作共同作出貢獻，亦會借助國家支持，及把握大灣區發展機遇，積極推進各項有利創科發展的工作，深化與各地尤其是內地創新合作。