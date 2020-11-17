田飛龍稱支聯會涉違國安法　譚耀宗拒評：是否違法交國安處處理

全國港澳研究會理事田飛龍昨天（16日）於《香港商報》撰文，指支聯會涉嫌「雙違法」，同時違反本地法律和國安法，形容支聯會是「西方顏色革命和民主全球化議程的一部分，長期得到中國海外民運組織以及外部反華勢力的資助和支持」，又指支聯會五大綱領「釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」，顯示支聯會是「政治顛覆性組織」。 全國人大常委譚耀宗認為，支聯會有否違法需再由相關部門處理，包括國安公署、警方國安處等，若有關部門認為支聯會有問題，屆時或會諮詢律政司意見，再決定下一步行動。

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國務院港澳辦副主任張曉明今天（17日）透過視像發言，提到人大常委會較早前對立法會議員資格所作的決定，他指立規明矩，規定「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，這是「一國兩制」下的一項政治規矩，現在也已經成為一項法律規範。

全國人大常委譚耀宗表示，人大決定已非常清楚解釋立法會議員資格的問題，議員不能「搞港獨」、要承認中國在香港行使主權、不能勾結外國勢力等，張曉明的講話只是一再強調人大所出的決定。

至於日後修例會否規範區議員，譚耀宗出，《港區國安法》有相關要求，也要求區議員擁護《基本法》和效忠香港特別行政區。被問到日後民主派能否再參選「入閘」，譚耀宗僅稱所有人每次參選，也要讓選舉主任接納參選人擁護《基本法》。