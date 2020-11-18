張曉明提司法改革　湯家驊：應由司法系統內部推行　非外來強推

政府昨日（17日）舉辦《基本法》頒布三十周年法律高峰論壇，國務院港澳辦副主任張曉明透過視像發言，指人大常委會較早前對立法會議員資格所作的決定，做法是立規明矩，規定「愛國愛港者治港，反中亂港者出局」，強調這是「一國兩制」下的一項政治規矩，現在成為一項法律規範。 行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，張曉明的言論並非新說法，認為張只是用香港人較易明白的語言，點出立法會議員需符合的法定要求，包括是擁護《基本法》和擁護香港特別行政區，但他理解香港人對張曉明的說話感到敏感。

冀予司法機構改革空間

外界關注，人大決定對立法會議員資格的要求，日後會否適用於區議員。湯家驊指，區議會在《基本法》頒布中不屬於政權一部分，也非管治一部分，他認為根據國際人權公約，若區議員不效忠制度和政權而受到法律限制，亦是合理。

對於張曉明點名稱讚終審法院前常任法官烈顯倫撰文，指香港司法「是時候緊急改革」，湯家驊說，張曉明的講話中有提到司法系統需要獨立，他從這個角度來看，認為改革應由司法系統內部推行，而非由外來強行改革。他指，任何改革也要在系統內部進行，任何從外改革也會是一種施壓，希望外界予時間司法界改革。

湯家驊指，司法界對烈顯倫的看法意見「一半半」，有人認為過火，有人認為言之有物。