中大畢業生舉光時旗　中聯辦強烈譴責宣港獨　支持國安處迅速偵辦

新冠肺炎疫情下，香港中文大學畢業禮移師網上舉行，昨（19日）有應屆畢業生發起校內遊行，紀念去年的反修例社會運動、關注12名被內地扣押港人等。中大就事件兩度發聲明，指逾百人擅自在大學校園進行集會及遊行活動，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，又指出部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，大學已經報警，並將情況即時通報警方，警方國安處人員今日（20日）進入中大調查。 中聯辦發言人今日表示，對於有人公然製造撕裂、宣揚「港獨」，已經涉嫌違反《香港國安法》，對此予以強烈譴責。中聯辦堅決支持特區國家安全機構採取果斷措施，迅速偵辦案件，依法作出處理。

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指極少數人「蠱惑學生鬧事」

中聯辦發言人指，昨日在中大有少數人隨處塗污、損壞財物，涉嫌刑事毀壞，更有人高喊「港獨」口號，展示「光復香港、時代革命」等標語和旗幟，氣焰囂張。

發言人表示，對中文大學逾萬名應屆畢業生來說，畢業典禮是一生中莊嚴神聖的時刻，但參與鬧事近百人的粗暴行為，不僅違反政府限聚令，玷污美麗校園，也嚴重褻瀆了絕大多數畢業生及親友的感情，「更嚴重的是，這些人公然製造撕裂、宣揚港獨，已經涉嫌違反《香港國安法》。對此，我們予以強烈譴責」。

中聯辦主任駱惠寧。（歐嘉樂攝/資料圖片）

發言人強調，大學校園本是育才修學之地，不能成為違法鬧事之所。在《香港國安法》頒布實施後，歷時一年的動盪局面和市民安全受威脅的情況初步得以好轉，校園也剛剛能回復平靜。廣大市民都期盼能集中精力穩控疫情、恢復經濟、紓解民困。「此時極少數人為了險惡政治圖謀，蠱惑一些學生鬧事，是極不得人心的」。