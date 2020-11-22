民建聯辦年度漢字評選　涵罩、暴、疫等　市民投票可贏華為手機

2020年來到尾聲，在全球疫潮衝擊之下，過去一年對大部分港人來說可謂極之難忘。民建聯今日（22日）宣布，舉辦「香港年度漢字評選2020」，選出最能代表2020年感受或社會狀況的漢字。市民可在本月21日至12月20日期間進行網上投票兼抽獎，獎品包括華為手機及免費酒店住宿等等。

今年入圍的10個候選漢字，包括「安」、「罩」、「暴」、「疫」、「抗」、「撐」、「隔」、「限」、「封」、「停」。

民建聯宣傳及公關委員會主席譚榮勳表示，2020年新冠疫情肆虐全球，各國各地人員往來及經濟停頓，是艱難一年，因此超過一半候選漢字均與疫情有關，例如「罩」代表口罩、「封」代表封城封關、「限」代表限聚令等。

部分漢字則跟政治事件掛鉤，例如提到「安」字時，民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽表示，今年港區國安法生效，國家安全和市民生活得到有利保護，而「撐」和「暴」，則分別代表撐警察執法，及去年示威者的暴力事件。

10個候選漢字由14名評審委員選出，評審包括立法會前主席曾鈺成、立法會主席梁君彥、青年發展委員會副主席劉鳴煒、資深電影人高志森及資深傳媒人周融等。

譚榮勳表示，漢字評選現階段開放市民網上投票，選出最終的年度漢字，市民可登錄民建聯網站（www.coy.dab.org.hk）參與投票，結果會在下個月28日公布。他指所有參與活動市民均能參與抽獎，獎品包括華為手機、小米手機以及免費酒店住宿連膳食等。

漢字評選活動自2013年起舉辦，但去年因應社會狀況停辦，過去獲票最多的漢字包括2018年的「順」、2017年的「貴」、以及2016年的「亂」等。