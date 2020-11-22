12港人潛逃｜「李宇軒親筆信」叫妹妹停止行動　家屬質疑可信性

12名港人涉嫌潛逃離境時被廣東海警截獲，被扣押在深圳鹽田區看守所至今逾3個月。日前部分家屬收到他們的親筆信報平安，惟數封信件內容相近，家屬質疑是按藍本抄寫，而非出自被扣押者的本意。

其中一名被押港人、「香港故事」成員李宇軒的妹妹今日（22日）在Facebook專頁「Andy is Missing」中披露李宇軒親筆信的內容。信中指扣押期間三餐規律、一切安排有序，李宇軒著家屬停止現時的行動，自己在獄內亦好好反省過，看清楚形勢，又指「再搞落去係冇前途嘅」。李宇軒妹妹認為信件內容顯然有違李的意願，又指信件代表政權認為李宇軒是一個「麻煩製造者」，想警告家屬停止一切行動。

在家屬發布的照片中可見，李宇軒在信中表示，扣押期間三餐規律、一切安排有序，曾會見律師及諮詢法律意見，並表示理解中國的法律，並著家屬停止現時的行動，自己在獄內亦好好反省過，看清楚形勢，又指「再搞落去係冇前途嘅」。

李宇軒家屬在文中表示，信件內容顯然有違李的意願，是政權為了粉飾政治犯在中國拘留所中獲得的不人道待遇，家屬舉例指，早前示威常客王婆婆披露在內地被扣押期間，曾遭國安及不同單位人員審問、警告，又被要求撰寫悔過書及拍攝認罪短片等，與信中內容相差甚遠，質疑信件內容的真實性。

香港故事成員李宇軒的家屬認為，信件內容顯然違反其意願。（資料圖片）

對於李在信中呼籲家屬停止一切行動，內容與其他被拘留者被強迫認罪的口吻相似，家屬稱感到不安。又補充指，如果信件內容屬實，允許家屬聘請的律師探望他及與他溝通理應不是問題，惟現時仍家屬律師仍被禁止到鹽田探訪12港人，高度懷疑信件能否反映李宇軒在拘留所的真實狀況和待遇。

最後，李宇軒家屬表示，「如果中共認為這種行為可以使12港人的家屬沉默，反映其不理解港人持續抗爭的原因。」文中指，自9月30日正式被捕後，為期兩個月的調查期即將結束，呼籲本地及國際人士密切關注12港人的情況。