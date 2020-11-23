6.21包圍警總案｜黃之鋒、周庭等上庭　黃：牢房或禁選均難阻社運

前香港眾志秘書長黃之鋒、成員周庭及主席林朗彥涉參與去年6月21日包圍警察總部事件，被控煽惑他人參與未經批准集結等罪。案件開審時，周庭早前承認煽惑及參與未經批准集結兩罪。

黃之鋒昨日(22日)在Facebook上表示，檢視控方證供並徵詢律師意見後，均決定承認所有控罪，料即時入獄。 黃之鋒、周庭及林朗彥今早在進入法院前見記者。黃之鋒強調，自己即使面對牢獄都不會放棄，指在民主運動互相扶持更加可貴。

黃之鋒見記者時表示，由於三人均選擇承認所有控罪，故有可能跳過審訊階段，直接結案陳詞甚至判刑，或需面對即時還押。他強調，即使面對《國安法》的打壓、白色恐怖的來臨，以及自己的監禁刑期，都不會放棄；又稱在這個如此艱難的時候，仍然想呼籲香港人，在現時民主運動的低谷中互相扶持，是更加可貴。

黃之鋒之後用英文提到，就算自己今日被立即囚禁亦不出奇，但相較近期在香港發生的事，相對地不算荒謬。他又表示，也許政權希望他一直因不同的刑罰被困牢之中，但他相信不論牢房、禁止參與選舉，以至其他強權，都無法阻止社會運動。他形容，「大家現在的行動，是以犧牲個人自由的熱情，將自由的價值告訴世界」。

林朗彥就自言，已做好被還押甚至入獄的準備。他表示，香港人親眼所見，以及國際專家均認證「香港警隊的合法性崩潰」，對於包圍警總是罪行或是伸張正義、爭取民主的必要之舉，相信港人心中已有答案。林又稱無悔抗爭，監獄或是選舉等一切打壓，都無法阻止他們爭取民主自由，無論今日結果如何，自己的信念始終如一。

周庭：或面臨人生第一次坐監

周庭表示，自己較另外兩人更早認罪，但今日三人都可能面對判刑，自言可能面對人生第一次坐監。她坦言，對未知的未來包括即將的判決有很多不安，但都要提醒港人不要忘記，有很多犧牲得更多的「手足」，可能正面對更加困難的處境，呼籲大家繼續聲援及關注包括12港人在內的「手足」。

三人其後步入法庭，鄒家成、何桂藍等亦有到場旁聽支持。