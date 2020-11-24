港府批英方「半年報告」不負責任　駐港公署：別再做殖民舊夢

英國外相藍韜文（Dominic Raab）昨日（11月23日）發布《香港半年報告書》（Six-monthly report on Hong Kong: January to June 2020），稱因應《港區國安法》的潛在風險，考慮不再讓英國法官擔任香港終審法院非常任法官；又提到《港區國安法》已有數次違反《中英聯合聲明》的情況。 在香港，外交部駐港特派員公署昨晚發聲明，斥責英方說法粗暴干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法原則和國際關係基本準則，對此強烈憤慨和堅決反對，又呼籲英方「醒醒吧，別再做干預香港事務的殖民舊夢了！」 特區政府在今日凌晨亦發聲明，批評報告內容「不負責任」、「毫無根據」，對報告表示強烈反對。

駐港公署嚴詞批評，英方報告「污衊抹黑中央政府對港政策」。（資料圖片）

報告指國安法數次違反《聯合聲明》

英方報告指，國安法已有數次違反《中英聯合聲明》的情況，令批評中國政府變成違法，以及特首林鄭月娥可就國安法下所予起訴的個案揀選法官，有損害香港司法獨立的風險。報告又指，國安法的實施，以及數月後取消一些立法會議員的資格，是5個月內兩度重大違反《中英聯合聲明》，令人對中國對於「一國兩制」框架的承諾產生嚴重的疑問。

報告又提到，特區政府取消12名反對派候選人參選立法會的資格、政府延遲立法會選舉、看似是出於政治動機地拘捕7名現任及前任泛民議員、還有11月11日全國人大常委會的決定為特區政府取消議員資格提供法律基礎等事件，令人對法治表示擔心。報告另外提及，教科書和其他書本中被移除特定政治內容、執法部門搜查報社及拘捕其持有人等事件。

駐港公署：報告污衊抹黑中央政府對港政策



駐港公署表示，英方報告「罔顧香港早已回歸中國的事實，污衊抹黑中央政府對港政策，粗暴干預香港事務和中國內政，公然踐踏國際法原則和國際關係基本準則」。

發言人提到，《港區國安法》建立和健全了香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，有效扭轉去年修例風波中的「黑暴」亂局，結束了「港獨」猖獗，確保「一國兩制」在港全面準確落實，得到香港市民和國際社會正義人士的廣泛支持。公署批評，英方自己立有嚴密國家安全法，卻大肆攻擊、竭力干擾香港國安法順利實施，橫加指責特區警方依法執法，包庇縱容反中亂港分子違法犯罪，「其唯恐香港不亂的真實面目暴露無遺」。

公署又指，全國人大常委會決定明確了香港特區立法會議員不符合「擁護基本法」和「效忠香港特區」言行的法律後果和喪失立法會議員資格的程序，合憲合法合理，反問：「英方自己設有宣誓效忠制度，卻歪曲栽贓中國中央和特區政府撥亂反正之舉，公然為反中亂港分子『鳴冤叫屈』，居心何在？」

發言人表示：「香港回歸中國已經23年，《中英聯合聲明》涉及英方的條款均已履行完畢，英方還喋喋不休炮製所謂報告，對香港事務指手畫腳，完全是逆歷史潮流而動。我們正告英方：醒醒吧，別再做乾預香港事務的殖民舊夢了！」

英國外相藍韜文。（AP）

特區政府：英方批評延遲選舉屬雙重標準

特區政府於凌晨發稿，就英國對若干香港近期事態發展作出「以偏概全的攻擊及毫無根據的指責」，表示強烈反對。新聞稿提到，香港是中國不可分割的一部分，香港事務是中國的內部事務，英國不應干涉。

政府又指，英國批評本港推遲立法會選舉是雙重標準，因英國亦在今年3月，因應疫情而將英格蘭地方選舉推遲一年。至於有立法會議員被取消資格，特區政府指出宣誓效忠國家制度和維護國家法律，是公職人員的國際規範，任何違反宣誓的行為都是不能容忍，在英國，拒絕宣誓效忠英女王的國會議員亦不能就任。

政府聲稱，全國人大頒布《港區國安法》，獲得「290多萬名香港巿民」歡迎，並視之為香港在困難中找尋出路、從混亂中恢復秩序的轉折點，又指國安法實施後，暴力行為已經「大為消減」，香港人可再次依法享有基本權利和自由。

特區政府呼籲，英國政府「是時候尊重守法的香港人對維持繁榮穩定的意願，以及清楚理解香港會繼續憑藉其在「一國兩制」下的獨特地位和優勢，在中央政府全力支持下蓬勃發展。」