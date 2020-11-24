新冠肺炎｜社區檢測打蛇餅　民建聯倡九龍東增設檢測中心

本地新冠肺炎疫情持續惡化，政府的4個社區檢測中心均達服務量上限，大批屬「跳舞群組」的強制檢測人士湧往，當中油麻地梁顯利社區中心更大排長龍，政府日前表示最快周末會增加5個檢測中心。民建聯九龍東支部今日（24日）到政府總部外請願，要求在九龍東增設檢測中心，以便利及鼓勵市民接受檢測。

民建聯副秘書長、觀塘區議員顏汶羽表示，九龍東有逾100萬人口，長者及基層佔多數，強調該區十分需要檢測中心，難以理解政府當初選址的標準。對於特首林鄭月娥今早指，會將派發深喉唾液樣本樽服務的地點，擴展至全港121間郵局，顏汶羽建議政府應更好地利用屋邨辦事處、民政諮詢中心等地方派樽，便利市民及減少人群聚集。

指當區居民要跨區檢測

民建聯九龍東支部到政總向食衛局遞交請願信。民建聯副秘書長黎榮浩稱，唯獨九龍東沒有檢測中心，令當區居民要跨區檢測，未能達到鼓勵檢測的效果。他又批評疫情急劇嚴重，是因為政府對外地來港人士的檢疫工作不足。九龍東立法會議員柯創盛亦建議，政府應進一步收緊檢疫人士的酒店安排，以免未能集中監管而令疫情四散。

柯創盛又強調，一直無法切斷源頭疫情便會繼續折騰，政府不可能不推行全民強制檢測，批評當局不能再「嘆慢板」，政府應高度戒備及吸收過去數月的經驗。他亦提出，目前社區檢測中心未能為6歲或以下小童提供服務，違背人人參與的目的。