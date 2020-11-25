施政報告2020｜林鄭首戴國旗區旗襟章宣讀　妝容衣著惹熱議

政情
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相隔一年，特首林鄭月娥今早（25日）再踏足立法會宣讀任內第四份《施政報告》。在第四波新冠肺炎疫情肆虐下，林鄭仍選擇除下口罩兩小時，完成她的「心血結晶」。

與過去3年一樣，林鄭今早選擇穿著她至愛的旗袍，並襯上西裝外套宣讀報告，但值得留意的是，她今年特別在外套左胸扣上國旗及區旗襟章，是上任後首次。

林鄭在立法會保安築成人鍊護送下，準時11時正踏入立法會會議廳。（鄭子峰攝）

在首次民主派議員缺席的《施政報告》公布日，林鄭今早在立法會保安築成人鏈護送下，準時11時正踏入立法會會議廳。林鄭今日選擇了一件淺綠色花旗袍，襯以亮綠色西裝外套，並除下口罩宣讀新一份《施政報告》。

觀乎林鄭今早妝容，明顯刻意營造較精神的感覺，與上任後參與宣誓典禮時差不多，但有網民卻嘲諷她的妝容如「紙紮公仔」；公民黨區議員余德寶更在Facebook形容林鄭佩戴襟章「噁心」。

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李國章玩數獨　林兆波未現身

至於一眾行會非官守成員中，只有召集人陳智思、葉國謙、周松崗、任志剛、李國章、查史美倫在二樓公眾席聆聽林鄭宣讀報告，但未見林鄭丈夫林兆波在席。李國章更被拍到拿出平板電腦玩數獨，與身旁的陳智思專心寫筆記，形成強烈對比。

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