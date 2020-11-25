相隔一年，特首林鄭月娥今早（25日）再踏足立法會宣讀任內第四份《施政報告》。在第四波新冠肺炎疫情肆虐下，林鄭仍選擇除下口罩兩小時，完成她的「心血結晶」。

與過去3年一樣，林鄭今早選擇穿著她至愛的旗袍，並襯上西裝外套宣讀報告，但值得留意的是，她今年特別在外套左胸扣上國旗及區旗襟章，是上任後首次。