新冠肺炎｜林鄭指抗疫讓市民有喘息空間　全民強制檢測代價沉重

行政長官林鄭月娥今早（28日）接受電台訪問時表示，相比外國確診數字持續攀升，香港的抗疫圖表中，有讓市民喘息「透氣」的空間。就會否進行全民強制檢測，她表示有關做法需進行長時間封閉管理，會帶來沉重代價。

林鄭月娥指若要實施全民強制檢疫，需進行數周的封閉管理，為香港帶來沉重代價。

林鄭月娥今早出席節目時，被問到大型社區檢測項目只有170萬人參與，加上近日確診人數再度回升，是否代表檢測活動無用。林鄭月娥不同意說法，認為即使全港700萬人參與社區檢測，亦不代表疫情不會再爆發。她坦言在疫苗出現之前，除非全港市民同時檢測後禁止所有人來港及進入社區，否則難以徹底清除病毒。她指近日部分市民對防疫有所鬆懈，導致疫情再度回升。

就全民強制檢測的可行性，林鄭稱如果實行，或要長達4至5周的封閉管理，會對香港帶來沉重代價，要視乎科學根據、效益及能力決定；對於近日社會有就不依從政府防疫要求而加強罰則的意見，她表示當局正檢視《預防及控制疾病條例》的相關罰則。

林鄭月娥強調，從圖表觀看本港的抗疫情況，會看到是有一定的「透氣」空間，學生也有上學的機會，她指外界部分大型國家，自疫情爆發以來，是從未休止地持續。

就抗疫工作上，林鄭月娥承認10個月以來在外防輸入工作上，由於種種原因有時有所鬆懈，曾因同情航空業及海運業而作相應安排，但就出現不守規矩及不依從要求的情況，當局對此感到無奈，因此目前已全面收緊。她又表示，就指定酒店的措施已到最後商討階段，屆時會安排指定車輛接載隔離人士，做法類似內地的封閉管理。