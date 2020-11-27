新冠疫情又反彈　林鄭指港人看到內地和澳門嚴控疫情成功感沮喪

第四波疫情來勢洶洶，特首林鄭月娥表示，每次疫情反彈都難免引起市民批評，認為政府的防疫失效，指市民因長期未能恢復跨境往來，部分服務性行業因社交距離措施生意大受影響，「他們的焦慮不安和不滿是可以理解的」。 林鄭月娥認為，綜觀全球香港的抗疫成效並不差，稱香港的確診個案總數排在超過 130國家或地區之後，而每100萬人的確診數字為793人，是處於極低 水平，惟鄰近的內地和澳門嚴控疫情的高度成功，「是令港人沮喪的原因之一」。

林鄭月娥認為，綜觀全球香港的抗疫成效並不差，惟鄰近的內地和澳門嚴控疫情的高度成功，「是令港人沮喪的原因之一」。（資料圖片／鄭子峰攝）

林鄭月娥稱，經歷兩個多月的疫情穩定，一個大型的「跳舞群組」就把香港推進新一波疫情，至今該群組確切的源頭仍未查出，令遏止疫情擴散出現極大困難。而過去7日出現74宗本地源頭不明個案，顯示已有更多個案傳入社區，隨時會引起更大規模的社區爆發。

林鄭月娥表示，近日社會上出現了要求政府推行全民強制檢測的訴求，惟要為700萬人在短時間完成強制檢測，涉及科學根據、成本效益和是否切實可行等現實問題。而政府現採取的是針對感染群組或高風險人士的強制性「須檢必檢」、安排目標組群進行的「應檢盡檢」和為滿足市民希望安心而提供的「願檢盡檢」服務，暫時仍在每天10萬單管檢測量可應付的範圍內，惟政府不會排除再次推行大規模的社區檢測。林鄭重申，抗疫成功甚至達致「清零」， 需廣大市民的支持和配合。