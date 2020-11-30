區議員李文浩「中國人」言論被指涉違多例　青研香港促奪議員資格

深水埗區議員李文浩日前於區議會會議期間，提到「在國際社會間，「中國人」三個字等同於過街老鼠」的言論。「青研香港」認為，相關言論涉嫌觸犯《公職人員行為失當罪》及《種族歧視罪行條例》等多條法例，向廉政公署及警署舉報。

就李文浩的言論 ，「青研香港」團隊到廉署舉報。召集人陳志豪（右一）認為，李文浩作為公職人員，在區議會會議中「發表侮辱國家民族的言論」，屬於失當的行為或不作出恰當的行為，涉嫌觸犯《公職人員行為失當罪》。

深水埗區議員李文浩在日前的區議會會議中，討論「以普通話教授中國語文科」議題期間，稱「在國際間，中國人三個字等同於過街老鼠」，又指「你還用普通話，你還用他們的語言，你給人歧視、欺負，這個都是歷史的必然」。有關言論連日來遭建制派狙擊。

「青研香港」就李文浩的言論 ，今日到廉署及警署舉報。青研香港召集人陳志豪認為，李文浩作為公職人員，在區議會會議中「發表侮辱國家民族的言論」，屬於失當的行為或不作出恰當的行為，涉嫌觸犯《公職人員行為失當罪》。

陳志豪強調，香港是中國的一部份，在中國的土地上不容許有公職人士在公職平台侮辱中國人，特區政府必須修例加強規管公職人員的言行，不容同類型事情再次發生。

青研香港副召集人林宇星認為，除了《公職人員行為失當罪》外，李文浩的言行亦涉嫌觸犯《種族歧視罪行條例》中的「嚴重中傷的罪行」，即「某人藉任何活動，煽動基於另一人(後者)的種族或屬某類別人士的成員的種族的、對後者或屬該類別人士的成員的仇恨、嚴重的鄙視或強烈的嘲諷」。林宇星認為，當局必須正視，青研香港稍後亦會向平等機會委員會再出舉報。

青研香港發言人周元谷認為，李文浩的辱華言行，「反映其並不真誠擁護基本法及效忠中華人民共和國香港特別行政區」，涉嫌違反其參選區議會時簽署的確認書，特區政府亦依法取消其區議員資格。