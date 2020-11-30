政壇諸事町｜民主青年大換班　兩成員撼林卓廷角逐黨副主席

民主黨中委會周日（6日）改選，該黨青年部「民主青年」早前完成接班工作，民主黨中委陳堡明擔任「民主青年」主席，李穎妍出任副主席，多名新生代區議員亦當選常委，包括東區區議員蘇逸恒、沙田區議員冼卓嵐、觀塘區議員梁翊婷等。 其中冼卓嵐和梁翊婷早前表明有意角逐民主黨副主席一職，林卓廷隨後亦表示有意角逐副主席，料最終至少有三人競逐兩個副主席席位。梁翊婷表示，有競爭屬正常的事，又認為有競爭便會有進步。

陳堡明（前排右二）表示，希望能夠改革民主黨實習計劃。（羅家晴攝）

新一屆民主青年早前大換班，多名民主黨新生代組成14人名單參選，早前全數完成當選，其中南區社區主任、香港島支部常委陳堡明擔任主席，梁翊婷、蘇逸恒、冼卓嵐、屯門區議員黎駿穎，油尖旺區議員曾自鳴等人出任常委。

一眾新當選的民主青年常委今天舉行茶敘，分享民青未來的路向和目標。陳堡明表示，民主青年未來希望改革實習計劃，到學校舉辦政策辯論等，將社區工作青年化、青年工作地區化，達致凝聚民意的效果。陳堡明又認為，對香港的年青人，他們的「鄉下」就是香港，眼見很多人選擇移民離港，同時政府又希望將年輕人送到大灣區發展，他認為香港年輕人有第三路，就是堅守香港，故他希望能夠增強大家留在香港的心。