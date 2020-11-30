政壇諸事町｜袁弓夷倡在美港人組織民兵　媳婦容海恩：無稽之談

國際政治學者袁彌昌一家人，政治光譜極其遼闊，近月成為社會關注點之一。其中袁彌昌的父親、身處海外的袁弓夷，昨日在一個網台節目上又有驚人言論，指香港人應在美國成立民兵組織，為未來港人「謀求後路」，言論涉嫌違反《港區國安法》。 袁弓夷的媳婦、屬於建制派的新民黨立法會議員容海恩認為，相關說法不切實際，但對家翁的言論亦無可奈何，難以阻止。她呼籲港人對香港保持信心，不要相信這些「無稽之談」，更不要做危害國家安全的事。

袁弓夷建議在美國的港人成立「民兵」組織，容海恩斥相關言論是無稽之談。（網上截圖/資料圖片）

袁弓夷在一個設於美國的網台節目上表示，去年修例風波期間，《中英聯合聲明》受到破壞，並質疑有中國武警混入香港警察執法，近日警方拘捕民主派人士亦似乎不再重視法律依據而是政治先行。他指，香港現時似已成為「警察國度」，港人在制度上並無保護自己的能力，英國國力下降之下，國際影響力大減，幫不了忙；美國也愛莫能助，可做的事有限。如果未來拜登上台後，對香港沒有足夠的關注，香港人須「謀求後路」。

因此袁弓夷建議，於美國的香港人可成立一個民兵組織，讓成員接受軍訓，熟悉軍事運作，學習操作先進武器。他提到，美國立國之本就是容許人民擁搶自衞、抵抗暴政，這點和成立「民兵」的理念一致，組織主張「用武力保護香港的民主、自由、法治」，相信符合美國法律精神和國際法，屬「天經地義、合法合理」。他表示，這只是一個初步建議，在香港亦無人敢提，其他細節可再討論。

現時《港區國安法》第二十二條列明，組織、策劃、實施或者參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為之一的，即屬犯罪：「推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關」。

特區《公安條例》也列明，成立半軍事組織「從事侵奪、可能侵奪、有助於侵奪或看來會侵奪警方或中國人民解放軍職能的工作」，即屬犯罪。

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容海恩：佢愈嚟愈不切實際

容海恩回應《香港01》記者查詢時指出，相關言論「不切實際、無稽之談」，首先她不認為這種建議能實行；即使做得到，這種組織的目標難以確定，可能倒過來影響美國國家安全，隨時率先被禁。她指，希望所有香港人明白，不論身處本地還是海外，都認遵守香港法律，不要做危害國安的事，相關言論帶有「推翻中央政府」的成分，相當危險。

被問到會否再勸說袁弓夷說話注意一點，容海恩表示「無可奈何」，難以阻止，笑言「佢（言論）愈嚟愈不切實際」。她表示，自己能夠做的只是在香港加強解說和宣傳教育，希望港人增加信心，不要相信這些無稽之談。