政壇諸事町｜競逐民主黨副主席　林卓廷：需商討未來社會運動角色

港府早前根據人大決定DQ4名民主派議員，15名民主派議員宣布總辭。民主黨立法會議員林卓廷今（24日）舉行傳媒茶聚，他稱未來會繼續地區工作，並透露有意角逐黨內副主席一職。林卓廷認為，未來一年社會大風大浪，若新一屆領導層有一名前立法會議員在內，相信較能掌握政治形勢。

他又指，民主黨現時沒「黨政分工」的規定，相信下月選出新一屆中委後，需商討未來社會運動角色及方向。（羅家晴攝）

被問到未來會否參選立法會？林卓廷稱，未來有否選舉都不知道，認為他們要與市民思量是否值得在這平台上有角色。他又指，民主黨現時沒「黨政分工」的規定，相信下月選出新一屆中委後，需商討未來社會運動角色及方向。

林卓廷又提及，現在是艱難的時候，相信未來會更艱難，運動亦有進有退。他稱大家一直說的「Be Water」，「可以做天空也可以做地下水，一路keep住流動。」他強調，未來的黑暗歲月不知會有多長，但呼籲不應輕易投降放棄。

立法局議員辭職 民主黨需縮減開支

民主黨7名立法會議員辭職，多名議員助理亦需離職。林卓廷稱，其辦事處有4至5人需要離開，餘下的部分會轉到民主黨區議員辦事處工作，部分由民主黨聘請。他直言，現時民主黨籌款有壓力，強調他們總辭後，該黨需要縮減部分開支和動用積蓄。

對於政府計劃就《基本法》104條公職人員宣誓修例，或會涵蓋區議員，林卓廷稱「唔諗得咁多」，只能夠見步行步。他直言，若區議員都被DQ，代表全港建制派以外的民間力量都會所餘無幾。