黃之鋒獄中信訴獨囚收押所經歷：便盤代馬桶　燈長開口罩當眼罩

前香港眾志黃之鋒早前承認包圍警總案《煽惑他人明知而參與未經批准集結罪》，正還柙等候明日（2日）判刑。黃之鋒Facebook專頁今日（1日）貼出他單獨囚禁期間寫給支持者的信，當中提到於單獨囚禁於收押所醫院的經歷 黃之鋒稱，單獨囚禁期間無法關燈，要用口罩當眼罩，比其他囚禁方式更少機會離開房間，即便已有三次坐監的經驗，亦要花了不少時間與精神，才能平伏下來整理思緒。其Facebook專頁的編輯指，黃之鋒的單獨隔離囚禁現已結束，目前狀態尚好。

黃之鋒被單獨囚禁於收押所醫院期間向支持者寫信。（黃之鋒facebook圖片）

被帶往照X光感疑惑 自言與毒品沾不上邊

黃之鋒的信件題為《監獄中的監獄》，是他在單獨囚禁的第二日（11月25日）所寫。他指，還柙首天完成初到荔枝角收柙所的各項程序後，保安組職員突然將他帶往收押所醫院走廊盡頭的單人囚室，懲教稱原因是其X光片有不妥，故懷疑他肚內藏有異物，需要接受為期數天的隔離囚禁。

他提到，之前三次入獄也有照過X光，亦自問從來跟毒品二字沾不上邊，對於X光片為何異常「完全摸不着頭腦」，亦因為懲教院方不允許在囚人士檢查該X光片，他沒有途徑和渠道查證。

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單獨囚室長期開燈難入睡 口罩代眼罩

黃之鋒指，在收押所醫院隔離囚禁的待遇，比起「水飯房」更不堪。他解釋，還柙侯判的在囚人士，一般日間會在有30至40人的活動室打發時間，晚上可回到五人囚室休息，但他被隔離囚禁期間，除了探訪和洗澡以外，基本上不能踏出70多呎的囚室、不能「放風」、連一小時的户外活動的時間亦不被允許。

他又提到，由於隔離措施以在囚人士體內藏有毒品為前提，所以懲教職員每隔四小時便會來找他量度血壓、檢查血含氧量，而囚室亦是24小時開燈，所以他需要把CSI口罩當眼罩使用，才能勉強入睡，凌晨一時及四時亦需要起床檢查。

被當藏毒不准用馬桶 洗手盤無水防沖走

不過，黃之鋒認為最難受的安排，是為免在囚人士將毒品沖走，他不能使用囚室馬桶，水龍頭也沒有水，只有院所提供的塑膠便盤，他亦因為便盤更換次數不足，只能在洗手盆如廁小解。

黃之鋒在文末指，自己被送往單獨囚禁，斷絕了一切活動及溝通，令情緒受到牽動，所以未能分析大政治和社會環境，但知道不少人正面對官司，呼籲支持者繼續「有幾多做幾多」，讓他們知道自己不是孤身一人。